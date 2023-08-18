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Армия РФ нанесла ракетный удар по Запорожью: пострадали несколько многоэтажек и 2 учебных заведения

18 августа, 2023 пятница
13:43
Война с Россией

Российская оккупационная армия днем 18 августа нанесла ракетный удар по Запорожью. О пострадавших информации нет

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

"Враг нанес ракетный удар по одному из районов областного центра. Масштаб разрушений и количество пострадавших уточняются", - написал он.

Как уточнил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев, взрывной волной повреждены окна и двери в трех многоэтажных домах.

"Незначительные повреждения получили два учебных заведения", - написал он.

В настоящее время специалисты обследуют территорию для определения объема повреждений в домах и выполнения работ по устранению последствий удара.

"Информация о пострадавших в настоящее время не поступала. Надеемся, что все люди действительно целые и невредимые", - написал Куртев.

Фото: Telegram Юрия Малашко

  • Вечером 9 августа россияне нанесли ракетный удар по жилому кварталу Запорожья, погибли 3 человека, еще 9 получили ранения, среди них один ребенок.
Новости
Украина
Запорожье
ракетний удар
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