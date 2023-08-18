Армия РФ нанесла ракетный удар по Запорожью: пострадали несколько многоэтажек и 2 учебных заведения
Российская оккупационная армия днем 18 августа нанесла ракетный удар по Запорожью. О пострадавших информации нет
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.
"Враг нанес ракетный удар по одному из районов областного центра. Масштаб разрушений и количество пострадавших уточняются", - написал он.
Как уточнил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев, взрывной волной повреждены окна и двери в трех многоэтажных домах.
"Незначительные повреждения получили два учебных заведения", - написал он.
В настоящее время специалисты обследуют территорию для определения объема повреждений в домах и выполнения работ по устранению последствий удара.
"Информация о пострадавших в настоящее время не поступала. Надеемся, что все люди действительно целые и невредимые", - написал Куртев.
Фото: Telegram Юрия Малашко
- Вечером 9 августа россияне нанесли ракетный удар по жилому кварталу Запорожья, погибли 3 человека, еще 9 получили ранения, среди них один ребенок.
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