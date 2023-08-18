Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

"Враг нанес ракетный удар по одному из районов областного центра. Масштаб разрушений и количество пострадавших уточняются", - написал он.

Как уточнил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев, взрывной волной повреждены окна и двери в трех многоэтажных домах.

"Незначительные повреждения получили два учебных заведения", - написал он.

В настоящее время специалисты обследуют территорию для определения объема повреждений в домах и выполнения работ по устранению последствий удара.

"Информация о пострадавших в настоящее время не поступала. Надеемся, что все люди действительно целые и невредимые", - написал Куртев.

Фото: Telegram Юрия Малашко