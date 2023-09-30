Армия РФ нанесла 2 ракетных удара по окрестностям Запорожья: 5 раненых

Об этом пишет глава ОВА Юрий Малашко.

"Сегодня, в период с 10:06 до 10:20 военными РФ нанесены 2 ракетных удара (тип ракет устанавливается) по территории Матвеевской ОТГ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате ударов повреждены 5 домов и объект критической инфраструктуры. Также известно о 5 раненых людях.