Армия РФ нанесла 2 ракетных удара по окрестностям Запорожья: 5 раненых
Утром субботы, 30 сентября, российские террористы нанесли 2 ракетных удара по территории Матвеевской ОТГ возле Запорожья. В результате 5 человек получили ранения
Об этом пишет глава ОВА Юрий Малашко.
"Сегодня, в период с 10:06 до 10:20 военными РФ нанесены 2 ракетных удара (тип ракет устанавливается) по территории Матвеевской ОТГ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате ударов повреждены 5 домов и объект критической инфраструктуры. Также известно о 5 раненых людях.
- Российские террористы в субботу, 30 сентября, атаковали Херсон. Захватчики ударили по учебному заведению, повреждены помещения старшей и начальной школы.
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