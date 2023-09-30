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Армия РФ нанесла 2 ракетных удара по окрестностям Запорожья: 5 раненых

30 сентября, 2023 суббота
12:25
Война с Россией

Утром субботы, 30 сентября, российские террористы нанесли 2 ракетных удара по территории Матвеевской ОТГ возле Запорожья. В результате 5 человек получили ранения

Об этом пишет глава ОВА Юрий Малашко.

"Сегодня, в период с 10:06 до 10:20 военными РФ нанесены 2 ракетных удара (тип ракет устанавливается) по территории Матвеевской ОТГ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате ударов повреждены 5 домов и объект критической инфраструктуры. Также известно о 5 раненых людях.

  • Российские террористы в субботу, 30 сентября, атаковали Херсон. Захватчики ударили по учебному заведению, повреждены помещения старшей и начальной школы.
Украина
Запорожье
Запорожская область
ракетний удар
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