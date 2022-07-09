Армия РФ набирает контрактников через центры занятости, - ЦПД

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

"В региональных центрах занятости РФ появилось более 22,2 тысяч вакансий для военнослужащих по контракту", - говорится в сообщении.

Не менее 7 подразделений, которые воевали в Украине, разместили вакансии о наборе снайперов, наводчиков, водителей, санитарных инструкторов и других специалистов.

Некоторые из таких подразделений — 64-я мотострелковая бригада из Хабаровского края (в/ч №51460) и 104-й гвардейский десантно-штурмовой полк (в/ч №32515), причастные к убийствам и пыткам мирных жителей в городе Буча. Больше всего людей ищет 37-я мотострелковая бригада (в/ч №69647) из Бурятии, на втором месте по количеству погибших", - добавляют в Центре.

По данным Центра, эти вакансии указывают на потери российской армии и проблему с набором военнослужащих.

1 июля в Генштабе ВСУ сообщили, что Российская Федерация проводит активную мобилизацию резервов во Владивостоке и Сергеевке.

3 июля советник министра МВД Денисенко рассказал , что Путин подписал новый указ о подготовке к мобилизации.

9 июля британская разведка сообщила , что РФ готовится применить для нового наступления на Украину бронированные машины МТ-ЛБ, разработанные в 1950-х годах.

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