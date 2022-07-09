Армия РФ набирает контрактников через центры занятости, - ЦПД
Российские власти не объявляют мобилизацию, но продолжают набирать контрактников через центры занятости. Есть более 20 тыс. вакансий для военнослужащих
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.
"В региональных центрах занятости РФ появилось более 22,2 тысяч вакансий для военнослужащих по контракту", - говорится в сообщении.
Не менее 7 подразделений, которые воевали в Украине, разместили вакансии о наборе снайперов, наводчиков, водителей, санитарных инструкторов и других специалистов.
Некоторые из таких подразделений — 64-я мотострелковая бригада из Хабаровского края (в/ч №51460) и 104-й гвардейский десантно-штурмовой полк (в/ч №32515), причастные к убийствам и пыткам мирных жителей в городе Буча. Больше всего людей ищет 37-я мотострелковая бригада (в/ч №69647) из Бурятии, на втором месте по количеству погибших", - добавляют в Центре.
По данным Центра, эти вакансии указывают на потери российской армии и проблему с набором военнослужащих.
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