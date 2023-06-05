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Армия РФ может уничтожить из артиллерии город Шебекино на Белгородщине, - перехват ГУР

5 июня, 2023 понедельник
22:03
Война с Россией

ГУР обнародовало перехват, в котором гражданские РФ рассказали о планах российской армии уничтожить из артиллерии город Шебекино в Белгородской области

Соответствующую запись публикует Главное управление разведки.

Разведка отмечает, что теряя контроль над регионом, правительство РФ может прибегнуть к масштабным провокациям в области.

Согласно перехваченному разговору, армия РФ планируют "сдать" город, запустить в него противника и расстрелять из артиллерии.

"Та такая информация, ну 50/50 как сказали, наши п***расы собираются сдать Шебекино… Получается их хотят запустить в город, а потом артой расп***ячить весь город нашей… Заберите всё ценное из дома… Я предупредил, то что есть информация я говорю", - говорится в перехвате.

Что происходит в Белгородской области

22 мая легион "Свобода России" и Российский добровольческий корпус (РДК) сообщили об освобождении населенных пунктов Козинка и Гора-Подол Белгородской области РФ и вхождении передовых отрядов в Грайворон.

2 июня РДК и легион "Свобода России" заявили о второй фазе рейда на Белгородщине. В этот раз российские партизаны сосредоточились в городе Шебекино.

3 июня "легионеры" обвинили путинские войска в "хаотическом обстреле Белгородщины" и предложили жителям области эвакуацию вглубь Украины.

"Пограничная зона в Белгородской области стремительно превращается в серую зону (со стороны РФ): заброшенные дома, покинутые жители, полное отсутствие местной администрации и представителей полиции... В этой образовавшейся серой зоне РДК пытается закрепиться, чтобы потом навести порядок ", - проинформировали в свою очередь 3 июня в РДК.

Утром 4 июня добровольцы заявили о боях на подступах к Шебекино.

Днем 4 июня РДК и легион записали видео с двумя пленными, в котором обратились к областному руководителю Вячеславу Гладкову. Они попросили его прийти и забрать пленных подконтрольной Путину армии.

Гладков согласился на встречу ради того, чтобы забрать пленных, но в итоге не пришел. Российский добровольческий корпус и легион "Свобода России" сообщили о своем намерении передать российских пленников в обменный фонд украинской стороны.

ГУР
Белгород
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