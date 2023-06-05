Армия РФ морально истощена ожиданием украинского контрнаступления, - Гуменюк
Руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что есть признаки того, что оккупанты морально истощены долговременным ожиданием украинского контрнаступления и паникуют
Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.
"Рашисты не знают, на каком направлении произойдет наше контрнаступление и держат 450 км фронта на участке нашей ответственности в постоянном напряжении. Кроме того, у оккупантов вызывает серьезное волнение то, что наши действия и пропаганда доходят до глубокого тыла в Крыму. Мы постоянно наблюдаем их маневры — россияне нервничают и не остаются постоянно в одном конкретном месте, а также постоянно укрепляют оборонительные сооружения, в некоторых случаях прибегают к дезертирству. Это все говорит об их морально-психологической расшатанности", - подчеркнула она.
По ее словам, РФ продолжает использовать террористическую тактику ночных атак. Сегодня ночью оккупанты нанесли мощный удар по жилым кварталам Херсона из минометов и зажигательными снарядами.
Читайте также: Объявления о контрнаступлении не будет, - Маляр
Кроме того, как отметила Гуменюк, российские террористы обстреливают Николаевский регион, пытаясь таким образом не допустить его к зерновому соглашению.
"Они придерживаются своей тактики, хотя бы раз в день обстреливая морские пути. Время от времени прибегают к обстрелам Очаковской и Куцурубской общины из Кинбурнской косы", - сказала она.
По словам Гуменюк, оккупанты прибегают к тактике прикрытия местным населением, располагая вооружение непосредственно в частных подворьях.
"Они отрабатывают по цели, а затем быстро покидают местность, поскольку понимают, что такая поездка может стать "билетом в один конец" - наши силы безопасности и обороны подстерегают террористов", - добавила она.
- Напомним, 3 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к контрнаступлению .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.85
Покупка 36.85Продажа 37.46
-
EUR
Покупка 39.64Продажа 40.53
- Актуальное
- Важное