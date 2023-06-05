Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

"Рашисты не знают, на каком направлении произойдет наше контрнаступление и держат 450 км фронта на участке нашей ответственности в постоянном напряжении. Кроме того, у оккупантов вызывает серьезное волнение то, что наши действия и пропаганда доходят до глубокого тыла в Крыму. Мы постоянно наблюдаем их маневры — россияне нервничают и не остаются постоянно в одном конкретном месте, а также постоянно укрепляют оборонительные сооружения, в некоторых случаях прибегают к дезертирству. Это все говорит об их морально-психологической расшатанности", - подчеркнула она.

По ее словам, РФ продолжает использовать террористическую тактику ночных атак. Сегодня ночью оккупанты нанесли мощный удар по жилым кварталам Херсона из минометов и зажигательными снарядами.

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Кроме того, как отметила Гуменюк, российские террористы обстреливают Николаевский регион, пытаясь таким образом не допустить его к зерновому соглашению.

"Они придерживаются своей тактики, хотя бы раз в день обстреливая морские пути. Время от времени прибегают к обстрелам Очаковской и Куцурубской общины из Кинбурнской косы", - сказала она.

По словам Гуменюк, оккупанты прибегают к тактике прикрытия местным населением, располагая вооружение непосредственно в частных подворьях.

"Они отрабатывают по цели, а затем быстро покидают местность, поскольку понимают, что такая поездка может стать "билетом в один конец" - наши силы безопасности и обороны подстерегают террористов", - добавила она.