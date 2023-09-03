Армия РФ из артиллерии обстреливала Донбасс: есть погибший, 5 раненых
В воскресенье, 3 сентября, российские террористы по меньшей мере два раза атаковали Донецкую область из артиллерии. В результате вражеских обстрелов погиб человек, еще 5 получили ранения
Об этом пишет Офис генпрокурора.
Отмечается, что оккупанты ударили по поселку Пивничное и поселку Тихоновка Краматорского района.
В результате обстрелов разрушен частный дом, где проживали пожилые супруги. 84-летний хозяин погиб под завалами, а его 85-летняя жена госпитализирована с телесными повреждениями.
Фото: Офис генпрокурора
Кроме того, осколочные ранения и переломы получили еще четверо гражданских. Трое мужчин 19, 41, 45 лет и 61-летняя женщина – все они при обстреле находились на территории своих домов.
Также повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.
Фото: Офис генпрокурора
"При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начаты досудебные расследования в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины)", - добавили прокуроры.
- За прошедшие сутки, 2 сентября, россияне атаковали 8 населенных пунктов Донецкой области. Из-за вражеских атак два человека погибли, двое раненых.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.42 Покупка 37.42Продажа 38.15
- EUR Покупка 40.68Продажа 41.69
- Актуальное
- Важное