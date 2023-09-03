Армия РФ из артиллерии обстреливала Донбасс: есть погибший, 5 раненых

Об этом пишет Офис генпрокурора.

Отмечается, что оккупанты ударили по поселку Пивничное и поселку Тихоновка Краматорского района.

В результате обстрелов разрушен частный дом, где проживали пожилые супруги. 84-летний хозяин погиб под завалами, а его 85-летняя жена госпитализирована с телесными повреждениями.

Фото: Офис генпрокурора

Кроме того, осколочные ранения и переломы получили еще четверо гражданских. Трое мужчин 19, 41, 45 лет и 61-летняя женщина – все они при обстреле находились на территории своих домов.

Также повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

Фото: Офис генпрокурора

"При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начаты досудебные расследования в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины)", - добавили прокуроры.