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Армия РФ имела приказ остановить движение вагнеровцев на Москву, но не выполнила его, - Reuters

11 июля, 2023 вторник
05:20
Война с Россией

Во время мятежа ЧВК Вагнера российские военные получили приказ перехватить боевиков, однако ничего не делали для его выполнения

Об этом говорится в журналистском расследовании Reuters.

Эти выводы издания строит на свидетельстве пяти разных источников – из российских силовых структур, от трех человек, близких к Кремлю, и представителя оккупационных властей на востоке Украины. По меньшей мере два российских военных формирования на юго-западе России получили приказ сопротивляться мятежникам, но не выполнили его.

Некоторые российские подразделения ничего не делали, поскольку их застали врасплох, другие считали, что Пригожин действовал по приказу Кремля. Некоторые офицеры не хотели противостоять вагнеровцам, поскольку испытывали солидарность с ними и разделяли разочарование предводителя ЧВК Евгения Пригожина по поводу того, как руководство Министерства обороны ведет войну.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил Reuters, что многие российские военные встали на сторону Пригожина.

"Есть очень много командиров, которые симпатизируют Вагнеру и не хотят следовать Путину", – сказал он, добавив, что ему известно о 14 российских генералах, поддерживавших Пригожина.

Что известно о мятеже Пригожина

23 июня стало известно, что российские войска якобы нанесли ракетный удар по базе ЧВК Вагнера. Главарь вагнеровцев Евгений Пригожин объявил о "марше справедливости" и заявил, что 25 тысяч наемников уходят на Москву. Боевики зашли в несколько областей и двигались в столицу РФ, а в Москве на въезде сооружали огневые точки, рыли окопы и мобилизовали всех силовиков.

26 июня Путин выступил с речью, в которой прокомментировал мятеж Пригожина – президент РФ дал бойцам ЧВК Вагнера три варианта будущих действий.

27 июня федеральная служба безопасности России сообщила о закрытии уголовного дела по вооруженному мятежу, в котором фигурирует главарь ЧВК Евгений Пригожин.

В тот же день самопровозглашенный президент Беларуси подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина. По его словам, прибывшие вместе с ним вагнеровцы не будут охранять размещенное там российское тактическое ядерное оружие.

3 июля российские СМИ опубликовали фото , сделанные местными жителями, на которых изображен вероятный лагерь вагнеровцев в Могилевской области Беларуси. В украинской разведке отметили , что Пригожин вряд ли переместит всех бойцов в Беларусь и сам не будет там постоянно. Очевидно, речь идет о опрокидывании части вагнеровцев.

6 июля Лукашенко сообщил , что вагнеровцы находятся в своих полевых лагерях, а основатель компании Евгений Пригожин – на территории РФ.

Федеральная разведывательная служба Германии могла прослушивать разговор самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и Евгения Пригожина во время мятежа вагнеровцев в России.

Разведка Великобритании 9 июля проанализировала , как пропагандистские российские СМИ освещали вооруженный мятеж наемников ЧВК Вагнера во главе с предводителем Евгением Пригожиным. По мнению экспертов, это происходило в три этапа.

10 июля спикер президента РФ Дмитрий Песков сообщил , что после мятежа Путин имел длительный разговор с Пригожиным.

Подробнее о ходе событий во время мятежа вагнеровцев читайте по ссылке .

Мятеж Вагнера
Евгений Пригожин
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