Армия РФ имеет ресурсы на 2 недели активных боев, - Арестович

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Радио Свобода .

По его словам, примерно из 200 тыс. военных, которые есть в Украине, уничтожены 15 тыс., а еще 18-20 тыс. небоеспособны.

"Где-то 60 (тактических групп, – ред.) сейчас оперируют, но они связаны боями по всей Украине, и где-то 10 у них в резерве еще. Это жалкие силы при таком размахе и интенсивности боевых действий. Думаю, что 10 дней, может 14, у них осталось на то, чтобы они вообще были способны на активные боевые действия. Потом неизбежный переход к позиционной войне, они становятся в оборону, как сейчас под Киевом, например. И уже оперативного размаха не будет", – пояснил Арестович.

Он считает, что после этого начнутся тактические бои за маленькие села, а подкрепления сил россиянам ждать неоткуда.

"Даже если они нашкребут сейчас резервы, хотя у них с этим огромные проблемы, в самой России и в Сирии не удалось набрать. И (даже если, - ред.) они перебросят их сюда, то эти резервы не будут способны принципиально изменить ситуацию. То есть сейчас они перед оперативным тупиком, а затем и проигрыш может стать (реальным) в течение двух-трех недель", – считает советник главы ОП.

Украина, по его словам, в настоящее время имеет достаточно ресурсов, чтобы отражать атаки, но РФ продолжит атаки с неба.

"Этого добра у них хватает, крылатых ракет воздушного базирования типа "Искандер", и они будут бить, может будут бить больше, чем сейчас", - рассказал Арестович.