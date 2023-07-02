Армия РФ гатила по 7 общинам Сумщины: зафиксировано более сотни взрывов, есть повреждения
Российские оккупанты в течение суток 2 июля совершили 16 обстрелов пограничных общин Сумской области. В результате атак есть разрушения
Об этом пишет Сумская областная военная администрация.
Отмечается, что в течение дня россияне совершили 16 обстрелов приграничья. Зафиксировано 116 взрывов. Обстрелы потерпели Краснопольская, Миропольская, Белопольская, Юнаковская, Хотинская, Глуховская, Шалыгинская, Путивльская общины.
- Глуховское общество: был обстрел из АГС (станковый автоматический гранатомет) и минометов. Всего зафиксировано не менее 23 взрывов.
- Юношеская община: враг бил из минометов – 7 взрывов.
- Миропольская община: вражеским БПЛА сброшен 1 ВОГ, также был минометный обстрел, зафиксировано 23 взрыва.
- Хотинская община: совершен минометный обстрел - 5 взрывов.
- Белопольское общество: россияне в течение суток сбросили 19 мин на территорию общины. Также зафиксирован обстрел из АГС – 10 взрывов.
- Краснопольское общество: совершен артиллерийский обстрел. В результате атаки повреждены 2 частных дома. Также зафиксирован обстрел из миномета.
- Шалыгинская община: враг бил из артиллерии – 9 взрывов.
- Путивльская община: был минометный обстрел. В результате обстрела разрушен 1 частный дом, 1 частный дом поврежден.
Оккупанты регулярно обстреливают Сумскую область:
- Так за прошедшие сутки, 1 июля, враг 25 раз обстрелял Краснопольская, Миропольская, Белопольская, Великописаревская, Юнаковская, Хотинская, Эсманская, Глуховская, Шалыгинская общины, было зафиксировано 140 взрывов.
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