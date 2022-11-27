Армия РФ ежедневно вывозит самолетами "военную помощь" из Китая, - СМИ

Об этом сегодня, 27 ноября 2022, написал украинский военный портал Defense Express.

Сервисы отслеживания полетов фиксируют постоянные рейсы тяжелых транспортных самолетов Ан-124 "Руслан" российской компании "Волга-Днепр" в Китай. ", – отмечается в сообщении.

На такую активность обратили внимание и в самом Китае, где местные спотеры выкладывают видео с посадкой Ан-124 "Руслан" российской компании в аэропорту Чжэнчжоу. При этом в комментариях к видео объясняется, что самолет прибыл для того, чтобы забрать "военную помощь - экипировку, бронежилеты, шлемы, одежду и т.д.".

Также сервисы отслеживания полетов, в частности Radarbox, фиксируют за последние семь дней девять рейсов Ан-124 "Руслан" в Китай и только три в обратном направлении, что "прямо говорит о выключенном транспондере во время совершения части рейсов", утверждает Defense Express.

"К перевозкам привлечены самолеты с бортовыми номерами RA-82074, RA-82044, RA-82081", - отмечается в материале.

Стандартный рейс выполняется по маршруту Москва-Новосибирск-Чжэнчжоу-Новосибирск-Москва. Конечным пунктом одного из рейсов был Урумчи.

Чжэнчжоу является мощным логистическим и промышленным центром и мощной индустриальной высокотехнологичной зоной, включая подразделения китайского оборонного гиганта Norinco.

Урумчи является производственной площадкой для целого ряда промышленных гигантов.

"Такие регулярные полеты, тем более самолетами Ан-124 "Руслан", выключенные транспонедры, а также сообщения в китайских соцсетях наталкивают на вывод - РФ отправляет самолеты за военным грузом. Более того, за тем, который крайне необходим прямо сейчас и не может ждать пока его доставят по железной дороге", - отмечает Defense Express.

Вместе с тем, "найденные рейсы – это точно не все, которые РФ совершила в Китай с аналогичной целью".

"А только то, что попало в сервисы мониторинга полета гражданских самолетов. И об активности военной транспортной авиации РФ по аналогичным маршрутам можно только догадываться", - заключает Defense Express.