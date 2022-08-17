"Армия РФ должна уйти с Запорожской АЭС без условий и как можно быстрее": Зеленский сообщил о подготовке визита МАГАТЭ на станцию

Об этом Зеленский сказал в вечернем видеообращении 17 августа.

"Украинские дипломаты, наши атомщики и МАГАТЭ – в постоянном контакте, сейчас они работают над направлением миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную станцию. Только абсолютная прозрачность и контролируемость ситуации на ЗАЭС и вокруг нее для Украинского государства, для международного сообщества, для МАГАТЭ может гарантировать постепенное возвращение к нормальной ядерной безопасности", - подчеркнул Зеленский.

Президент также заявил о необходимости немедленного вывода войск РФ с территории станции.

"Российская армия должна отойти с территории АЭС и всех соседних районов, забрать свою военную технику со станции. Это должно произойти без каких-либо условий и как можно быстрее. Украина готова обеспечить надлежащий контроль со стороны МАГАТЭ, и соответствующая миссия может быть направлена на Запорожскую станцию легальным способом, очень быстро и максимально эффективно", - сказал Зеленский.

Ранее визит МАГАТЭ на Запорожскую АЭС поддержало руководство ООН .

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