Армия РФ держит в Черном море пять ракетоносителей с 28 "калибрами", – Гуменюк
В Черном море корабельная группировка российской армии составляет 18 единиц, среди которых пять ракетоносителей с 28 "калибрами"
Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщила руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.
"В настоящее время в Черном море корабельная группировка представляет 18 единиц, среди которых пять ракетоносителей. С учетом того, что ночью они немного отстрелялись, но еще по меньшей мере 28 ракет типа "Калибр" держат наготове", - отметила спикер.
- По состоянию на 8 мая известно, что Россия держит на боевом дежурстве в Черном море 15 кораблей, из которых четыре – носители крылатых ракет типа "Калибр".
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