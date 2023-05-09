Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщила руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

"В настоящее время в Черном море корабельная группировка представляет 18 единиц, среди которых пять ракетоносителей. С учетом того, что ночью они немного отстрелялись, но еще по меньшей мере 28 ракет типа "Калибр" держат наготове", - отметила спикер.