Армия РФ держит в Черном море один ракетоноситель, общий залп - восемь "калибров"
Россия держит в Черном море на боевом дежурстве шесть кораблей, из которых один носитель крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет
Об этом сообщили военно-морские силы Вооруженных сил Украины.
Отмечается, что в Азовском море находится один вражеский боевой корабль.
Фото: facebook Военно-морских сил Вооруженных сил УкраиныКроме того, известно, что в Средиземном море на боевом дежурстве находятся до семи российских кораблей, из них один носитель крылатых ракет "Калибр" (общий залп до 4 ракет).
- 21 мая сообщалось, что Россия держит в Черном море два носителя крылатых ракет "Калибр" с общим залпом до 8 ракет.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.08
Покупка 37.08Продажа 37.63
-
EUR
Покупка 40.11Продажа 40.98
- Актуальное
- Важное