Армия РФ держит в Черном море две подводные лодки с "калибрами"

Об этом в facebook сообщила пресс-служба ОК "Юг".

"Ситуация в зоне ответственности Сил обороны юга остается сложной, но мы продолжаем свою боевую работу. В Черном море вражеская корабельная группировка состоит из 11 единиц, среди которых 2 подводных ракетоносителя, снаряженные 8 "калибрами", - говорится в сообщении.