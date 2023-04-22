Армия РФ держит в Черном море две подводные лодки с "калибрами"
Российские войска держат на боевом дежурстве в Черном море 11 кораблей, среди которых 2 подводных ракетоносителя с ракетами "калибр"
Об этом в facebook сообщила пресс-служба ОК "Юг".
"Ситуация в зоне ответственности Сил обороны юга остается сложной, но мы продолжаем свою боевую работу. В Черном море вражеская корабельная группировка состоит из 11 единиц, среди которых 2 подводных ракетоносителя, снаряженные 8 "калибрами", - говорится в сообщении.
- 20 апреля стало известно, что Черном море на боевом дежурстве находится 11 вражеских кораблей, среди которых среди которых 3 носителя крылатых ракет "Калибр" общий залп до 13 ракет.
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