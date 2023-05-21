Об этом Военно-Морские силы Вооруженных Сил Украины сообщают в facebook.

"В Черном море на боевом дежурстве находятся 6 вражеских кораблей, среди которых два носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 8 ракет", - говорится в сообщении.

Фото: facebook ВМС ВС Украины

Также отмечается, что в Азовском море на боевом дежурстве находится один вражеский корабль. В Средиземном море – семь кораблей, из них один носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп до четырех ракет.