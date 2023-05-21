Армия РФ держит в Черном море два ракетоносителя с восемью "калибрами"
Россия держит в Черном море два носителя крылатых ракет "Калибр" с общим залпом до 8 ракет
Об этом Военно-Морские силы Вооруженных Сил Украины сообщают в facebook.
"В Черном море на боевом дежурстве находятся 6 вражеских кораблей, среди которых два носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 8 ракет", - говорится в сообщении.
Фото: facebook ВМС ВС Украины
Также отмечается, что в Азовском море на боевом дежурстве находится один вражеский корабль. В Средиземном море – семь кораблей, из них один носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп до четырех ракет.
- 20 мая сообщалось, что на боевом дежурстве в Черном море Российская Федерация держит три своих корабля, в том числе один ракетоноситель, залп которого составляет до четырех крылатых ракет типа "Калибр".
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