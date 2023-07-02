Армия РФ держит в Черном море четыре носителя "калибров", залп – до 24 ракет
На утро воскресенья, 2 июля, в Черном море на боевом дежурстве находятся девять российских кораблей, среди которых четыре носителя "калибр" с общим залпом до 24 ракет
Об этом сообщает в facebook командование Военно-морских сил ВСУ.
"По состоянию на 11:00 02.07.2023 в Черном море на боевом дежурстве находятся 9 вражеских кораблей, среди которых 4 носителя крылатых ракет "калибр", общий залп до 24 ракет, в Азовском море – 1 вражеский корабль", - говорится в сообщении.
Кроме того, в Средиземном море на боевом дежурстве находятся до восьми российских кораблей, среди которых один носитель крылатых ракет "калибр" общим залпом до 16 ракет.
- За минувшие сутки 1 июля российские войска нанесли удары по девяти областям Украины, в результате чего 13 человек получили ранения, 1 человек погиб. В частности, в результате попадания в дом в Херсоне ранения получила 9-летняя девочка и 15-летний парень. Также в результате обстрела областного центра тяжелые травмы получила 72-летняя женщина, ее госпитализировали.
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