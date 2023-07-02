Об этом сообщает в facebook командование Военно-морских сил ВСУ.

"По состоянию на 11:00 02.07.2023 в Черном море на боевом дежурстве находятся 9 вражеских кораблей, среди которых 4 носителя крылатых ракет "калибр", общий залп до 24 ракет, в Азовском море – 1 вражеский корабль", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Средиземном море на боевом дежурстве находятся до восьми российских кораблей, среди которых один носитель крылатых ракет "калибр" общим залпом до 16 ракет.