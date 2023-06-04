Об этом в facebook в воскресенье, 4 июня, сообщает пресс-служба ОК "Юг".

"Враг маневрирует, выискивая безопасные места дислокации, продолжает обустройство рубежей обороны и не прекращает обстрелов противоположных берегов Днепра и Днепро-Бугского лимана. В Черном и Азовском морях усилился шторм. говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что враг проводит тактику давления на население и инфраструктуру тыловых регионов, атакует прифронтовые территории, накапливает ресурс для будущих атак.