Армия РФ держит в Черном и Азовском морях 12 кораблей, ракетоносителей среди них нет
Российские оккупационные войска держат на боевом дежурстве в Черном и Азовском морях 12 кораблей, ракетоносителей среди них нет
Об этом в facebook в воскресенье, 4 июня, сообщает пресс-служба ОК "Юг".
"Враг маневрирует, выискивая безопасные места дислокации, продолжает обустройство рубежей обороны и не прекращает обстрелов противоположных берегов Днепра и Днепро-Бугского лимана. В Черном и Азовском морях усилился шторм. говорится в сообщении.
В пресс-службе также отметили, что враг проводит тактику давления на население и инфраструктуру тыловых регионов, атакует прифронтовые территории, накапливает ресурс для будущих атак.
- По состоянию на утро пятницы, 2 июня, россияне удерживали на боевом дежурстве 15 кораблей , в том числе четыре носителя крылатых ракет "Калибр".
- По состоянию на вечер пятницы, 2 июня, было известно, что враг провел ротацию ракетоносителей, находящихся в Черном море.
- В субботу, 3 июня, сообщалось , что Российская Федерация держит на боевом дежурстве в Черном море два ракетоносителя, оснащенных 16 крылатыми ракетами типа "Калибр".
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