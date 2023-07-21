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Армия РФ депортирует население из подтопленного левобережья Херсонщины во временно оккупированный Крым, - волонтер

21 июля, 2023 пятница
08:47
Война с Россией

После подрыва Каховской ГЭС, российские оккупанты начали депортацию гражданского населения левобережья во временно оккупированный Крым и на территории Российской Федерации.

Об этом руководитель гуманитарного проекта "Херсонский хаб", экс-заместитель городского головы Херсона Роман Головня заявил в эфире Эспрессо.

Комментируя ситуацию по обеспечению питьевой водой территорий Херсонщины, пострадавших в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС, Главня отметил, что сложной она остается в тех регионах, которые были прежде всего подтоплены.

"Если мы говорим о городе Херсоне, то город Херсон снабжается водой из скважин и это дало возможность избежать такой масштабной катастрофы. Потому, что если бы был централизованный водозабор с Днепра - город остался бы вообще без воды. Проблемы с водой были именно в подтопленных микрорайонах и там действительно с помощью установок и количества завезенной воды питьевой воды, удалось".

Относительно разворачивающейся ситуации волонтер заявил, что гуманитарные миссии продолжают заводить питьевую воду, чтобы обеспечить население питьевой водой.

"Сейчас, как отчитывается ОВА, есть постоянный 5-дневный запас воды для того, чтобы обеспечить население. Структуры водоканала по Херсону работают на восстановление и промывку скважин, которые были затоплены в результате Каховской ГЭС. Это около 20 скважин", - сказал он.

Главня отметил также, что там, где нет электроэнергии - ситуация сложнее и нужнее, либо постоянный подвоз воды, либо постоянная работа качающих воду из скважин генераторов.

Комментируя ситуацию на левобережье, волонтер заявил, что оккупанты решают вопросы обеспечения населения депортацией в оккупированный Крым, или на территорию РФ.

"Когда мы говорим о Голой Пристани, Олешке - никто не собирается там как-то ликвидировать последствия наводнения и все, что они делают - это угрожают местному населению и стираются максимально депортировать его, чтобы занять жилье на левобережье", - добавил Головня.

Что известно о подрыве Каховской ГЭС

Каховская ГЭС была оккупирована россиянами с 24 февраля прошлого года.

Во вторник, 6 июня 2023 года, российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, в результате чего она полностью разрушена. Началась эвакуация жителей опасных районов, президент Украины Владимир Зеленский созвал экстренное заседание Совбеза и обороны. Подробно о том, как развивалась ситуация 6 июня, можно прочесть по этой ссылке .

Известно, что США тщательно изучают доказательства по делу о подрыве Каховской ГЭС. 

20 июля министр внутренних дел Игорь Клименко заявил , что в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС погиб 31 человек.

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