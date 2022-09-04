Армия РФ деградирует и скатывается к уровню Второй мировой войны, - военный эксперт Притула
Полковник запаса СБУ Михаил Притула рассказал, что армия страны-агрессора Российской Федерации деградирует и скатывается до уровня времен Второй мировой войны
Эксперт поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".
"Российская армия скатывается и деградирует до уровня Второй мировой войны. У России нет свободы маневра для подвоза боеприпасов, чтобы устроить огневой вал. Оккупанты не могут пустить большое количество авиации, ведь нет крылатых ракет и десантных дивизий. Всего передового и современного у России уже нет", – отметил Притула.
Военный эксперт добавил, что у России нет возможности маневрировать, так что остается только мобилизация.
"Развитие хода боевых действий будет зависеть от успешности мобилизации в России. Если удастся собрать достаточно мяса, власти РФ будут пускать его в бой в первом эшелоне. У Путина нет коридора для маневра. Единственное, что может Путин, - провести скрытую мобилизацию и пустить живую силу вперед, ведь танки являются мишенью для беспилотников, а склады поражаются из HIMARS. Маневрировать некогда", - заметил Михаил Притула.
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