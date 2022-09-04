Армия РФ деградирует и скатывается к уровню Второй мировой войны, - военный эксперт Притула

Эксперт поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".

"Российская армия скатывается и деградирует до уровня Второй мировой войны. У России нет свободы маневра для подвоза боеприпасов, чтобы устроить огневой вал. Оккупанты не могут пустить большое количество авиации, ведь нет крылатых ракет и десантных дивизий. Всего передового и современного у России уже нет", – отметил Притула.

Военный эксперт добавил, что у России нет возможности маневрировать, так что остается только мобилизация.

"Развитие хода боевых действий будет зависеть от успешности мобилизации в России. Если удастся собрать достаточно мяса, власти РФ будут пускать его в бой в первом эшелоне. У Путина нет коридора для маневра. Единственное, что может Путин, - провести скрытую мобилизацию и пустить живую силу вперед, ведь танки являются мишенью для беспилотников, а склады поражаются из HIMARS. Маневрировать некогда", - заметил Михаил Притула.

25 августа стало известно, что президент РФ Путин установил штатную численность вооруженных сил России в количестве 2 390 758 человек.

27 августа первый заместитель командующего ССО 2016-2019 гг. Сергей Кривонос рассказал, что указ президента страны-агрессора России Владимира Путина об увеличении численности армии означает, что РФ готовится к затяжной войне.

26 августа в эфире Еспресо военный эксперт Сергей Грабский выразил уверенность, что общая мобилизация в России невозможна.

В отчете Института изучения войны от 1 сентября говорится, что Путин может готовить новые силы для наступления в Украине осенью и зимой.