Армия РФ деградировала, перспективы мрачные: в Британии подвели итоги полугодовой войны в Украине

Об этом сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

"Сегодня исполняется 31-я годовщина независимости Украины. С 2014 года президент Путин пытается использовать сочетание силы и принудительной дипломатии, чтобы усилить и укрепить влияние России в Украине и вмешиваться в ее суверенные дела", - говорится в отчете.

В британской разведке отметили, что Россия начала полное вторжение в Украину полгода назад с целью свержения правительства и оккупации большей части страны.

"В апреле российские лидеры поняли, что это не удалось и вернулись к более скромным целям на востоке и юге Украины. Наступление на Донбассе идет минимально, и Россия ожидает большой контратаки Украины", - отметили в ведомстве.

По данным разведки, в оперативном плане Россия испытывает нехватку боеприпасов, техники и персонала.

"Боевой дух во многих частях ее вооруженных сил плохой, а ее армия значительно деградировала. Ее дипломатическое влияние уменьшилось, а долгосрочные экономические перспективы мрачны. Война России, которая длится полгода, оказалась в то же время дорогой и стратегически вредной", - резюмировали в Минобороны Британии.

Главное управление разведки Минобороны Украины перехватило разговор российского военного с матерью, в котором он рассказал о значительных потерях на Херсонщине и большом количестве кафиров, которые отказываются воевать.

9 августа ГУР опубликовал перехват, в котором говорится, что россияне расстреливают своих солдат, когда те бегут с фронта, а потом говорят "пропал без вести".

10 августа в российской госдуме заявили , что война в Украине прошла "точку невозвращения" и скорое завершение конфликта сейчас невозможно.

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