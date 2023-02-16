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Война с Россией: хроника
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Главная война с Россией Армия РФ была б готова к наступлению в мае, но начала скорее под давлением Кремля, - CNN

Армия РФ была б готова к наступлению в мае, но начала скорее под давлением Кремля, - CNN

16 февраля, 2023 четверг
02:20
война с Россией

В то время как Россия начинает новое наступление на востоке Украины, Штаты и их союзники скептически относятся к тому, что Москва накопила достаточное количество живой силы и ресурсов для достижения значительных успехов.

Об этом пишет CNN со ссылкой на официальные лица США, Великобритании и Украины.

По словам высокопоставленного американского военного чиновника о возможности российского наступления, предположительно, это "более желательно, чем реалистично".

Россия увеличивает количество войск, расположенных на границе с Украиной и подконтрольной ей территории, причем некоторые из этих сил были привлечены в результате частичной мобилизации, объявленной в сентябре прошлого года.

Несмотря на увеличение численности, западные союзники не видят признаков достаточных изменений в способности этих сил проводить общевойсковые операции, необходимые для захвата и удержания новых территорий, пишет CNN.

"Маловероятно, что российские войска станут более организованными, а значит маловероятно, что они будут особенно успешными, хотя они, похоже, готовы отправить больше войск в мясорубку", - сказал высокопоставленный британский чиновник.

По оценкам американских военных, российским военным нужно время до мая, чтобы восстановить достаточно сил для продолжительного наступления, но российские лидеры хотели действовать быстрее. Теперь США считают вероятным, что захватчики пошли в наступление раньше, чем они к этому подготовились из-за политического давления со стороны Кремля, заявил высокопоставленный американский военный чиновник.

Издание отмечает: хотя украинские официальные лица бьют тревогу относительно новых российских атак на Востоке, с украинской стороны также существует скептицизм относительно возможностей войск РФ в том виде, в каком они находятся сейчас.

"Они накопили достаточно живой силы, чтобы захватить один или два небольших города на Донбассе, но это все, – сказал высокопоставленный украинский дипломат. – Это не впечатляет по сравнению с ощущением паники, которое они пытались посеять в Украине".

С приближением первой годовщины войны Украина продолжает оказывать давление на западных лидеров с требованием предоставить более современное и дальнобойное вооружение для защиты и борьбы с Россией. В январе США, Великобритания и Германия согласились отправить современные боевые танки, но сейчас Украина настаивает на отправке истребителей и ракет дальнего радиуса действия.

мобилизация
наступление ВСУ
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