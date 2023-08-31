ВСУ ликвидировали 610 окупантов, уничтожили 26 ракет и 31 артсистему, - Генштаб

Об этом 31 августа сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.08.23 ориентировочно составляли:

личного состава – около 263 020 (+610) человек

танков ‒ 4436 (+13)

боевых бронированных машин – 8604 (+8)

артиллерийских систем – 5507 (+31)

РСЗО – 734 (+1)

средств ПВО ‒ 500 (+0)

самолетов – 315 (+0)

вертолетов – 316 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4417 (+22)

крылатых ракет ‒ 1445 (+26)

кораблей /катеров ‒ 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 7976 (+23)

специальной техники ‒ 830 (+5)

Данные уточняются.

Сведенье Генштаба: Армия РФ безуспешно наступала на трех направлениях

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях россияне нанесли авиационные удары в районах Волфиного Сумской области и Потихонового Харьковской области. Совершили минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, это, в частности, Карповичи, Семеновка Черниговской области, Старая Гута, Гудово, Ободы, Хотинь, Владимировка, Поповка Сумской области и Гатище, Волчанские Хутора, Григоровка, Одрадное, Дворичанское Харьков

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Кисловки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Масютовка, Синьковка, Кучеривка, Кисловка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районах Новоегоровки и Белогоровки. Нанес авиационные удары в районах Надежды, Твердохлебового, Новоегоровки, Белогоровки Луганской области и Серебрянки, Спорного Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Кременная Луганской области и Кузьмино, Торское, Лиман Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Клещиевки и Курдюмовки. Нанес авиационные удары в районах Клещиевки и Андреевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Железнянское, Бахмут, Ивановское, Белая Гора, Дружба, Щербиновка Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг нанес артиллерийские и минометные обстрелы по населенным пунктам Керамик, Орловка, Авдеевка, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Марьинки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Победа, Антоновка, Новомихайловка, Водяное Донецкой области.

На Шахтерском направлении украинские защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Старомайорского Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах Угледара и Золотой Нивы Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали такие населенные пункты как Новоукраинка, Шахтерское, Благодатное, Нескучное, Урожайное, Новополь Донецкой области.

На Запорожском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Вербового Запорожской области. Нанес авиационных ударов в районах Новодаровки, Вербового, Малой Токмачки, Роботиного Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 30 населенных пунктов, в том числе Темировка, Красное, Гуляйпольское, Малые Щербаки, Каменское, Степногорск Запорожской области.

На Херсонском направлении от артиллерийских обстрелов противника пострадали более 25 населенных пунктов, в том числе Михайловка, Новоберислав, Николаевка, Токаревка, Днепровское, Станислав Херсонской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Оккупанты нанесли 31 ракетный и 66 авиационных ударов по территории Украины

За прошедшие сутки российская армия нанесла очередной ракетно-авиационный удар по территории Украины, применив ракеты воздушного базирования и иранские ударные дроны Shahed-136/131.

За сутки враг нанес 31 ракетный и 66 авиационных ударов, совершил 53 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения подверглись жилым домам и другой гражданской инфраструктуре.

Силы обороны поразили станцию РЭБ и пункт управления врага

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и 4 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 пункт управления и 1 станцию РЭБ противника.