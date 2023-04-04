Об этом информирует ГУ ГСЧС в facebook .

"3 апреля враг нанес авиационный удар по одному из населенных пунктов Пологовского района. В результате этого произошло повреждение двух корпусов учебного заведения и разрушен тепловой переход между сооружениями с последующим возгоранием на общей площади 100 кв.м.", - говорится в сообщении.

Позже враг нанес повторный удар, полностью разрушивший двухэтажный корпус гимназии.

Жертв и пострадавших нет. Прибывшие на место представители ГСЧС оперативно ликвидировали возгорание и провели разбор конструкций и отдельных элементов. К ликвидации последствий удара были привлечены 30 спасателей и 6 единиц техники.