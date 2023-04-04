Армия РФ авиаударами разрушила гимназию в Запорожье
3 апреля россияне нанесли авиаудары по гимназии в Орехове, что в Запорожской области. В результате вражеской атаки загорелись обломки здания на площади 100 кв.м
Об этом информирует ГУ ГСЧС в facebook .
"3 апреля враг нанес авиационный удар по одному из населенных пунктов Пологовского района. В результате этого произошло повреждение двух корпусов учебного заведения и разрушен тепловой переход между сооружениями с последующим возгоранием на общей площади 100 кв.м.", - говорится в сообщении.
Позже враг нанес повторный удар, полностью разрушивший двухэтажный корпус гимназии.
Жертв и пострадавших нет. Прибывшие на место представители ГСЧС оперативно ликвидировали возгорание и провели разбор конструкций и отдельных элементов. К ликвидации последствий удара были привлечены 30 спасателей и 6 единиц техники.
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