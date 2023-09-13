Армия РФ атаковала село в Херсонской области: есть пострадавшая
Утром среды, 13 сентября, российские террористы нанесли авиационный удар по селу Одрадокаменка Бериславского района Херсонской области. В результате обстрела ранения получила местная жительница
Об этом сообщает Херсонская ОВА.
Отмечается, что российская авиация атаковала населенный пункт около 10 утра.
Из-за вражеского удара пострадала 81-летняя женщина.
С минно-взрывной травмой и контузией ее доставили в больницу, где ей оказывают медицинскую помощь.
- В ночь с 12 на 13 сентября российские террористы запустили ударные БПЛА для обстрелов Украины. Силы ПВО уничтожили 32 беспилотника. В Одесской области пострадали 7 человек.
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