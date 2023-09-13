Армия РФ атаковала село в Херсонской области: есть пострадавшая

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

Отмечается, что российская авиация атаковала населенный пункт около 10 утра.

Из-за вражеского удара пострадала 81-летняя женщина.

С минно-взрывной травмой и контузией ее доставили в больницу, где ей оказывают медицинскую помощь.