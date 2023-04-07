Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в телеграме .

"Сегодня утром, 7 апреля, в 04:54 и 05:00 враг совершил артиллерийский и минометный обстрел по г. Очаков и акватории Очаковской громады. В результате повреждены жилые дома, магазины, гражданская инфраструктура города", - написал он.

Два человека получили ранения, один из них в тяжелом состоянии. Также в результате обстрела произошло два пожара, которые были ликвидированы подразделениями ДСНС. Последствия повреждений дополнительно уточняются.

Также в 05:20 враг наносил артиллерийские удары по территории Куцурубской громады. Пострадавших нет.

В самом Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.