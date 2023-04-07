Армия РФ атаковала Очаков: есть раненые, повреждены дома и гражданская инфраструктура
Утром 7 апреля российские военные из артиллерии и минометов обстреляли Очаков и акватории Очаковской громады. В результате повреждены дома и гражданская инфраструктура города, произошли пожары
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в телеграме .
"Сегодня утром, 7 апреля, в 04:54 и 05:00 враг совершил артиллерийский и минометный обстрел по г. Очаков и акватории Очаковской громады. В результате повреждены жилые дома, магазины, гражданская инфраструктура города", - написал он.
Два человека получили ранения, один из них в тяжелом состоянии. Также в результате обстрела произошло два пожара, которые были ликвидированы подразделениями ДСНС. Последствия повреждений дополнительно уточняются.
Также в 05:20 враг наносил артиллерийские удары по территории Куцурубской громады. Пострадавших нет.
В самом Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
- В течение 6 апреля войска РФ совершили 46 обстрелов Херсонской области, по облцентру били 7 раз. Семь человек получили ранения.
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