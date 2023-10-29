Армия РФ атаковала Херсон из артиллерии, пострадали 2 человека
В результате вражеских артиллерийских обстрелов по Херсону в воскресенье, 29 октября, ранения получили два человека
Об этом пишет Херсонская ОГА.
Ранение получила 43-летняя женщина. У нее взрывная травма и осколочное ранение конечности. Пострадавшую госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Кроме этого, в результате вражеских обстрелов пострадал мужчина. У него взрывная травма.
- Утром и вечером субботы, 28 октября российские оккупанты обстреляли Херсон, в результате чего ранены местные женщина и мужчина и повреждены дома.
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