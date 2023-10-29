Армия РФ атаковала Херсон из артиллерии, пострадали 2 человека

Об этом пишет Херсонская ОГА.

Ранение получила 43-летняя женщина. У нее взрывная травма и осколочное ранение конечности. Пострадавшую госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Кроме этого, в результате вражеских обстрелов пострадал мужчина. У него взрывная травма.