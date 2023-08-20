Армия РФ атаковала из артиллерии Авдеевку, Красногоровку и Торецк: есть раненые
Российские оккупанты в воскресенье, 20 августа, обстреляли Авдеевку, Красногоровку и Петровку Торецкой общины Донецкой области. В результате атак ранены два мужчины и две женщины
Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.
По предварительным данным, русские военные использовали артиллерию против мирных жителей. В результате попаданий по жилым кварталам ранения получили женщины 51 и 57 лет и двое мужчин 54 и 81 года.
Отмечается, что двое пострадавших во время обстрелов находились на территории собственных помещений, еще двое – мужчина и женщина, в транспортных средствах, когда двигались по одному из автодорог региона.
Также в результате атак повреждены жилые дома, заборы, хозяйственные постройки.
"При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляются досудебные расследования в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.
- Российские террористы в пятницу, 18 августа, обстреляли Пункт несокрушимости во Временном Яру Донецкой области, в результате чего четверо гражданских получили ранения.
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