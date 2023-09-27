Армия РФ атаковала Донетчину: погиб человек, 4 получили ранения
В среду, 27 сентября, российские террористы обстреляли города Константиновка, Торецк и поселок Калиновцы Донецкой области. В результате вражеских атак погиб человек, еще 4 получили ранения
Об этом пишет Офис генпрокурора.
Отмечается, что россияне применили управляемую и фугасную авиабомбы и танки.
В результате обстрелов погиб один из местных жителей. Еще четверо гражданских - женщины 61, 76, 81 лет и 36-летний мужчина, находившиеся во время обстрелов на улице, получили телесные повреждения разной степени тяжести. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения.
Кроме того, более двух десятков частных домов и хозяйственных построек получили повреждения – в зданиях выбиты окна, двери, разрушены крыши. Также поврежден газопровод и электросети.
"При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начаты досудебные расследования в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины)", - добавили в сообщении.
- В понедельник, 25 сентября, оккупанты 19 раз атаковали 11 населенных пунктов Донецкой области. В результате погибли два человека.
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