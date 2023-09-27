Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Армия РФ атаковала Донетчину: погиб человек, 4 получили ранения

Армия РФ атаковала Донетчину: погиб человек, 4 получили ранения

27 сентября, 2023 среда
18:38
Война с Россией

В среду, 27 сентября, российские террористы обстреляли города Константиновка, Торецк и поселок Калиновцы Донецкой области. В результате вражеских атак погиб человек, еще 4 получили ранения

Об этом пишет Офис генпрокурора.

Отмечается, что россияне применили управляемую и фугасную авиабомбы и танки.

В результате обстрелов погиб один из местных жителей. Еще четверо гражданских - женщины 61, 76, 81 лет и 36-летний мужчина, находившиеся во время обстрелов на улице, получили телесные повреждения разной степени тяжести. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения.

Кроме того, более двух десятков частных домов и хозяйственных построек получили повреждения – в зданиях выбиты окна, двери, разрушены крыши. Также поврежден газопровод и электросети.

"При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начаты досудебные расследования в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины)", - добавили в сообщении.

  • В понедельник, 25 сентября, оккупанты 19 раз атаковали 11 населенных пунктов Донецкой области. В результате погибли два человека.

Украина
російська армія
Донетчина
окупанти
Читайте также:
путін та шойгу
26 сентября, 2023 вторник
Шойгу заявил, что цели "спецоперации" можно реализовать до 2025 года
Атака РФ на припортову інфраструктуру Одещини 26 вересня
26 сентября, 2023 вторник
Россияне разбили паромный пункт пропуска на границе с Румынией: на момент атаки там был автобус с детьми
Зґвалтування дитини
26 сентября, 2023 вторник
"Мать не реагировала": задержан житель Днепропетровщины, который насиловал своих троих детей
Киев
+22°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.5
    Покупка 37.5
    Продажа 38.21
  • EUR
    Покупка 39.98
    Продажа 40.95
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
27 сентября
19:19
В Ирландии изъяли рекордную партию кокаина весом более 2 тонн
19:00
Обновлено
"Динамо" сенсационно вылетело из Кубка Украины. Расписание и результаты всех матчей 1/8 финала
18:55
Эксклюзив
Олег Синютка
"Власть хочет создать новый коррупционный котел": нардеп Синютка о ситуации с "военным" НДФЛ
18:52
РФ запустила фейк, что во Франции украинских беженцев выгнали из приюта ради африканских нелегалов
18:47
Обновлено
Кабмин назначил новых заместителей министра обороны Украины
18:44
Запрет на экспорт зерна был бы знаком, что мы не хотим помогать Украине, — премьер Румынии
18:24
Замена Шуфричу: общественность требует назначить нового председателя Комитета по свободе слова
18:20
"Очень досадно, что люди перестали замечать поступки, которые совершают украинцы, не находясь на фронте", - пловец Романчук
18:18
Польская оппозиция: в страну завозят уголь из РФ, несмотря на эмбарго
18:01
Александер Чеферин
УЕФА возвращает российские юниорские команды в соревнования: как реагирует мир
17:50
ЗАЭС
Россияне могут создать условия для ядерного инцидента после деоккупации ЗАЭС, – Галущенко
17:43
Министерство обороны Украины
В Минобороны рассказали, будут ли наращивать темпы мобилизации в Украине
17:41
Россияне подготовили огневые позиции на пляжах Евпатории, - партизаны
17:34
АЗК Glusco
Сеть АЗС, принадлежавшая Медведчуку, перешла в управление Укрнафты
17:23
Эксклюзив
В Харькове проводят антитеррористическую операцию: депутат райсовета рассказал детали
17:21
В Киевской области в ДТП погиб младенец и его родители
17:19
OPINION
Свершившиеся факты
17:17
Коллаборант, грабивший местных жителей под видом обысков, получил 13 лет заключения
17:11
Вязать сетки и делать окопные свечи: в РФ предлагают ввести в школах уроки для поддержки войны
17:02
Инфографика
Цены на коммунальные услуги
Коммунальные платежи. Объясняем, какими будут тарифы на свет, воду и газ с 1 октября
16:54
Зерновые разногласия со странами ЕС: Украина назвала условие отзыва исков в ВТО
16:53
Парламент Болгарии поддержал предоставление Украине непригодных для эксплуатации ракет С-300
16:46
Соединенные Штаты допустили Израиль в программу безвизового режима
16:33
Минобороны получило от специмпортера "Прогресс" польские снаряды по завышенным ценам: потери могут составить $1 млрд, - Цензор.НЕТ
15:59
Институт украиноведения избрал заместителем главы Веденеева. Экс-глава УИНП Вятрович назвал назначение недопустимым
15:47
США начали работу над передачей активов РФ Украине, - спецпредставитель Байдена
15:47
Обновлено
В Армению из Нагорного Карабаха выехало более 47 тыс. беженцев
15:33
Премьер Эстонии призвала страны НАТО увеличить расходы на оборону по примеру своей страны
15:30
ФРГ расследует военные преступления РФ в Гостомеле, где пострадал их гражданин
15:29
Эксклюзив
"Вряд ли враг сможет добиться большего эффекта, чем в прошлом": военный эксперт Мусиенко об интенсивности ракетных атак РФ на Украину
15:26
В Броварах разоблачили судью, который требовал $4 тыс. за "правильное решение вопроса"
15:26
Эксклюзив
В ВСУ сообщили об обострении ситуации на Авдеевском направлении
15:15
Азербайджан задержал связанного с РФ миллиардера, возглавлявшего правительство непризнанного Нагорного Карабаха
15:07
Обзор
Мобилизация в октябре 2023: будет ли усилена и кого могут призвать
15:00
OPINION
"Одеяло для Коломойского". Как звезды 1+1 обнулили себя поддержкой Игоря Валерьевича
14:59
Новый российский фейк: в Венеции якобы сделали унизительное граффити о контрнаступлении ВСУ
14:57
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
14:54
Эксклюзив
Три ведра медалей: боец ВСУ рассказал, как оккупантам поднимают скверный боевой дух на юге
14:36
Генерал Тарнавский анонсировал хорошие новости на Таврическом направлении
14:33
В Ростове-на-Дону началось новое судилище над 24 украинскими воинами из полка "Азов"
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV