Армия РФ атаковала Донетчину: погиб человек, 4 получили ранения

Об этом пишет Офис генпрокурора.

Отмечается, что россияне применили управляемую и фугасную авиабомбы и танки.

В результате обстрелов погиб один из местных жителей. Еще четверо гражданских - женщины 61, 76, 81 лет и 36-летний мужчина, находившиеся во время обстрелов на улице, получили телесные повреждения разной степени тяжести. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения.

Кроме того, более двух десятков частных домов и хозяйственных построек получили повреждения – в зданиях выбиты окна, двери, разрушены крыши. Также поврежден газопровод и электросети.

"При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начаты досудебные расследования в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины)", - добавили в сообщении.