Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Армия РФ атаковала Днепропетровщину ракетами и дронами: есть разрушения

Армия РФ атаковала Днепропетровщину ракетами и дронами: есть разрушения

11 сентября, 2023 понедельник
09:44
Война с Россией

Ночью и утром в понедельник, 11 сентября, российские террористы обстреляли населенные пункты Днепропетровской области, использовав ударные беспилотники, ракеты и артиллерию. В результате атаки повреждена инфраструктура региона

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его словам, в результате ракетного удара по Кривому Рогу произошел пожар, который спасатели оперативно потушили.

Также в Гречаноподовской общине есть повреждения частных домов: разбиты 4 дома, несколько хозяйственных построек.

Обстріл Дніпропетровщини 11 вересня

Фото: Сергей Лысак / телеграмм

От артиллерийских обстрелов страдала и Никопольщина. Враг бил по Никополю, Марганецкому и Мировскому общинам, из-за чего повреждено частное предприятие, дома и газопровод.

Предварительно всюду обошлось без погибших и пострадавших.

Обстріл Дніпропетровщини 11 вересня

Фото: Сергей Лысак / телеграмм

Кроме того, глава ОВА добавил, что силы противовоздушной обороны сбили над областью 11 беспилотников типа Shahed-131/136.

  • Утром понедельника, 11 сентября, в Кривом Роге Днепропетровской области раздались громкие взрывы. Сообщалось о пусках вражеских беспилотников и ракет в направлении города.
Украина
Россия
російська армія
Днепропетровщина
безпілотник
ракетний удар
Читайте также:
ЗСУ війна
10 сентября, 2023 воскресенье
ВСУ зашли в Опытное на окраине Донецка, - глава Авдеевки Барабаш
Україна - Англія
10 сентября, 2023 воскресенье
Отбор на Евро-2024: как выглядит турнирная таблица группы сборной Украины после 5-го тура
Удар російського безпілотника по Києву
10 сентября, 2023 воскресенье
Россияне ночью запустили шахеды на Киев и Киевщину: пострадали 5 человек. Хронология событий
Киев
+15°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.41
    Покупка 37.41
    Продажа 38.18
  • EUR
    Покупка 40.23
    Продажа 41.27
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
11 сентября
10:23
Эксклюзив
Сергей Згурец
Згурец: На юге ВСУ создают предпосылки для дальнейшего продвижения, есть положительные изменения возле Бахмута
10:08
Ночью силы ПВО уничтожили 13 вражеских беспилотников
10:04
Инфографика
Курс валют на 11 сентября: какова актуальная цена евро и доллара в банках
10:02
OPINION
Украина — это, прежде всего, нация вопреки
09:56
Обновлено
Кривой Рог
Россияне нанесли массированный удар по Кривому Рогу: пускали "шахеды" и ракеты
09:40
Украина завоевала 6 медалей в первый день Игр Нескорнеых-2023
09:34
Невролог объяснил, почему утром опасно откладывать сигнал будильника
09:29
Британская разведка объяснила, как мобилизация влияет на ІТ-отрасль в России
09:09
Анналена Бербок
Глава МИД Германии Бербок прибыла с необъявленным визитом в Киев
09:09
Обновлено
ВСУ освободили часть поселка Опытное возле Авдеевки, - Минобороны
09:07
В Испании президент федерации футбола объявил об отставке из-за скандала с поцелуем игрока
09:01
КНДР поставляет оружие России для затягивания боев в Украину, но это не изменит ход войны, - Bloomberg
08:52
Эксклюзив
Власти Умани назвали количество хасидов, уже прибывших в город
08:24
"Для танго нужны двое": Блинкен рассказал, возможны ли переговоры Зеленского и Путина
08:09
Обновлено
Украинские защитники за сутки уничтожили 580 окупантов, 6 танков и 28 артсистем, - Генштаб
08:00
Эксклюзив
В Силах обороны объяснили, почему враг постоянно наносит удары по острову Змеиный
08:00
OPINION
Как работает магия "Международных спонсоров войны"?
07:49
Сборная Германии по футболу погнала тренера после позорного поражения от Японии
07:37
В ISW подтвердили продвижение ВСУ по двум направлениям
07:35
Байден заверил, что участники саммита G20 пришли к согласию по миру в Украине.
06:56
Россияне отказываются эвакуировать с поля боя собственных раненых и убитых солдат - ISW
06:53
Германия впервые в истории выиграла ЧМ по баскетболу, США остались без медалей
06:31
Джокович победил россиянина в финале US Open
05:58
Суровикин получил новое назначение после отставки с должности командующего воздушно-космическими силами РФ, - ISW
05:25
Евро-2024: Польша проиграла Албании, результаты других матчей 10 сентября
00:52
Украина разработала механизм возвращения украинских детей, - Лубинец
00:27
Если ВСУ толкнут россиян с юга, они убегут, - Зеленский
00:01
Армия РФ 24 раза обстреляла приграничье Сумщины: повреждена башня мобильной связи
2023, воскресенье
10 сентября
23:29
В Украине создали новый ударный FPV-дрон
22:56
Пытки украинцев являются частью государственной политики РФ, - ООН
22:21
Зеленский подтвердил продвижение ВСУ на востоке и юге Украины
22:06
Обновлено
В Донецкой области россияне обстреляли авто с волонтерами: погибли граждане Испании и Канады
21:40
Польских пограничников забросали камнями 7 неизвестных в белорусской форме
21:25
Российскую тяжелоатлетку Каширину лишили золотых медалей и запретили участвовать в соревнованиях на 8 лет из-за допинга
21:23
Украина и Швеция планируют совместно изготовить тысячу БМП CV-90 для украинских военных
20:54
Нетаньяху просит хасидов в этом году не посещать Умань
20:50
Умеров хочет ввести должность военного омбудсмена: что известно и какие есть вопросы
20:46
Орбан собирается заменить российское топливо для АЭС французским, - СМИ
20:41
Олег Сенцов получил вторую контузию
20:32
Эксклюзив
Армения
Нет на самом деле армяно-азейбарджанской войны, а есть российская война, - глава Европейской партии Армении Хзмалян
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV