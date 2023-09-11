Армия РФ атаковала Днепропетровщину ракетами и дронами: есть разрушения

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его словам, в результате ракетного удара по Кривому Рогу произошел пожар, который спасатели оперативно потушили.

Также в Гречаноподовской общине есть повреждения частных домов: разбиты 4 дома, несколько хозяйственных построек.

Фото: Сергей Лысак / телеграмм

От артиллерийских обстрелов страдала и Никопольщина. Враг бил по Никополю, Марганецкому и Мировскому общинам, из-за чего повреждено частное предприятие, дома и газопровод.

Предварительно всюду обошлось без погибших и пострадавших.

Фото: Сергей Лысак / телеграмм

Кроме того, глава ОВА добавил, что силы противовоздушной обороны сбили над областью 11 беспилотников типа Shahed-131/136.