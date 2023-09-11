Армия РФ атаковала Днепропетровщину ракетами и дронами: есть разрушения
Ночью и утром в понедельник, 11 сентября, российские террористы обстреляли населенные пункты Днепропетровской области, использовав ударные беспилотники, ракеты и артиллерию. В результате атаки повреждена инфраструктура региона
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
По его словам, в результате ракетного удара по Кривому Рогу произошел пожар, который спасатели оперативно потушили.
Также в Гречаноподовской общине есть повреждения частных домов: разбиты 4 дома, несколько хозяйственных построек.
Фото: Сергей Лысак / телеграмм
От артиллерийских обстрелов страдала и Никопольщина. Враг бил по Никополю, Марганецкому и Мировскому общинам, из-за чего повреждено частное предприятие, дома и газопровод.
Предварительно всюду обошлось без погибших и пострадавших.
Фото: Сергей Лысак / телеграмм
Кроме того, глава ОВА добавил, что силы противовоздушной обороны сбили над областью 11 беспилотников типа Shahed-131/136.
- Утром понедельника, 11 сентября, в Кривом Роге Днепропетровской области раздались громкие взрывы. Сообщалось о пусках вражеских беспилотников и ракет в направлении города.
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