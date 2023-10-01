Армия РФ атаковала 7 общин Сумской области: раненый человек

Об этом сообщает Сумская ОВА.

"В течение дня россияне совершили 17 обстрелов пограничья. Зафиксировано 86 взрывов. Обстрелы подверглись Краснопольскому, Хотинскому, Белопольскому, Великописаревскому, Дружбовскому, Свесскому, Середино-Будскому обществу", - говорится в сообщении.

Великописаревское общество: российские кафиры совершили минометный обстрел.

Краснопольское общество: враг сбросил 40 мин на территорию общества. Также произвел пуск ракет ПТУР.

Дружбовская община: россияне ударили из РСЗО и совершили обстрел из минометов. В результате вражеского обстрела ранен гражданский человек.

Свеское общество: террористы совершили минометный обстрел.

Середино-будская община: зафиксирован минометный обстрел.

Хотинская община: кафиры совершили обстрел из гаубицы, артиллерии, минометов и пуск с самолета ракет типа НАР.

Белопольское общество: россияне сбросили 7 мин на территорию общества.