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Армия РФ атаковала 7 общин Сумской области: раненый человек

1 октября, 2023 воскресенье
23:06
Война с Россией

В воскресенье, 1 октября, российские террористы совершили 17 обстрелов пограничных общин Сумской области. В результате вражеских атак ранения получил один человек

Об этом сообщает Сумская ОВА.

"В течение дня россияне совершили 17 обстрелов пограничья. Зафиксировано 86 взрывов. Обстрелы подверглись Краснопольскому, Хотинскому, Белопольскому, Великописаревскому, Дружбовскому, Свесскому, Середино-Будскому обществу", - говорится в сообщении.

Великописаревское общество: российские кафиры совершили минометный обстрел.

Краснопольское общество: враг сбросил 40 мин на территорию общества. Также произвел пуск ракет ПТУР.

Дружбовская община: россияне ударили из РСЗО и совершили обстрел из минометов. В результате вражеского обстрела ранен гражданский человек.

Свеское общество: террористы совершили минометный обстрел.

Середино-будская община: зафиксирован минометный обстрел.

Хотинская община: кафиры совершили обстрел из гаубицы, артиллерии, минометов и пуск с самолета ракет типа НАР.

Белопольское общество: россияне сбросили 7 мин на территорию общества.

  • 1 октября Россия ударила по приграничному городу Дружба на Сумщине, в результате чего была ранена местная жительница.
Украина
російська армія
Сумщина
ракетний удар
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