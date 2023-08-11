Армия РФ артиллерией ударила по Елизаветовке в Донецкой области: есть погибшая и раненая

Об этом сообщила представитель Донецкой областной прокуратуры Елена Руденко, пишет Общественное Донбасс.

"11 августа 2023 года, по состоянию на 19:00, войска РФ произвели, вероятно, из артиллерийского оружия, обстрел села Елизаветовка Марьинского городского общества Покровского района", - говорится в сообщении.

В результате попадания снаряда на территорию частного домовладения погибла 70-летняя женщина. Ее муж 76 лет получил минно-взрывную травму и осколочные ранения.

Прокуратура начала досудебное расследование за нарушение законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).