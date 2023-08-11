Армия РФ артиллерией ударила по Елизаветовке в Донецкой области: есть погибшая и раненая
В пятницу, 11 августа, российские террористы обстреляли Елизаветовку Марьинской общины Донецкой области. В результате погибла женщина и раненый мужчина
Об этом сообщила представитель Донецкой областной прокуратуры Елена Руденко, пишет Общественное Донбасс.
"11 августа 2023 года, по состоянию на 19:00, войска РФ произвели, вероятно, из артиллерийского оружия, обстрел села Елизаветовка Марьинского городского общества Покровского района", - говорится в сообщении.
В результате попадания снаряда на территорию частного домовладения погибла 70-летняя женщина. Ее муж 76 лет получил минно-взрывную травму и осколочные ранения.
Прокуратура начала досудебное расследование за нарушение законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
- В среду, 9 августа, российская армия из ствольной артиллерии обстреляла село Николаевка Константиновской общины Донецкой области, в результате чего ранены трое крестьян.
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