Об этом сообщил глава областной военной администрации Юрий Малашко.

За сутки россияне нанесли 88 ударов, совершили 81 артобстрел Гуляйполя, Орехова, Ольговского, Зализничного, Преображенки, Малиновки, два удара из РСЗО по Полтавке и Малиновке, четыре атаки из БПЛА по Полтавке и Малой Токмачке и авиаудар по Новоданиловке.

По информации Юрия Малашко, зафиксировано разрушение 51 объекта - это автомобили, дома и другое имущество людей.

"48-летний мужчина ранен во время артобстрела Гуляйполя. Ему уже оказана медицинская помощь. Враг бьет по центру города, где все еще живут мирные жители", - говорится в сообщении.

Также недалеко от села Успеновка ранены 34-летний тракторист и 61-летний агроном.