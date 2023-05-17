Армия РФ 88 раз обстреляла Запорожскую область: повреждены дома и автомашины, есть раненые
Российские военные за минувшие сутки, 16 мая, обстреляли 16 близких к линии фронта городов и сел Запорожской области
Об этом сообщил глава областной военной администрации Юрий Малашко.
За сутки россияне нанесли 88 ударов, совершили 81 артобстрел Гуляйполя, Орехова, Ольговского, Зализничного, Преображенки, Малиновки, два удара из РСЗО по Полтавке и Малиновке, четыре атаки из БПЛА по Полтавке и Малой Токмачке и авиаудар по Новоданиловке.
По информации Юрия Малашко, зафиксировано разрушение 51 объекта - это автомобили, дома и другое имущество людей.
"48-летний мужчина ранен во время артобстрела Гуляйполя. Ему уже оказана медицинская помощь. Враг бьет по центру города, где все еще живут мирные жители", - говорится в сообщении.
Также недалеко от села Успеновка ранены 34-летний тракторист и 61-летний агроном.
- Жителей временно оккупированных территорий Запорожской области заставляют перезаключать договоры о поставках электроэнергии, для чего нужно иметь паспорт РФ.
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