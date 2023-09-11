Армия РФ 24 раза обстреляла приграничье Сумщины: повреждена башня мобильной связи
В воскресенье, 10 сентября, российские террористы атаковали 9 приграничных общин Сумской области. В результате вражеских атак повреждена башня мобильной связи
Об этом сообщает Сумская ОВА.
"В течение дня россияне совершили 24 взрыва пограничья. Зафиксировано 123 взрыва. Обстрелы потерпели Эсманская, Хотинская, Новослободская, Зноб-Новгородская, Краснопольская, Великописаревская, Белопольская, Шалыгинская, Юнаковская общины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что россияне атаковали из минометов и артиллерии Эсманскую, Хотинскую, Новослободскую, Краснопольскую, Белопольскую, Великописаревскую и Юнаковскую общины.
Также по Хотинской общине россияне также совершили авиаудары с самолетов, вертолетов и запустили неуправляемую авиационную ракету.
Кроме минометных и авиационных обстрелов, террористы сбросили 7 мин на Зноб-Новгородскую и 6 на Шалининскую общину.
По данным от ОВА в Новослободской общине в результате вражеского минометного обстрела повреждена вышка мобильной связи.
- В течение пятницы, 8 сентября, россияне совершили 15 обстрелов приграничья. В Середино-Будской общине повреждены 2 частных домовладения.
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