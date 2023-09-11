Армия РФ 24 раза обстреляла приграничье Сумщины: повреждена башня мобильной связи

Об этом сообщает Сумская ОВА.

"В течение дня россияне совершили 24 взрыва пограничья. Зафиксировано 123 взрыва. Обстрелы потерпели Эсманская, Хотинская, Новослободская, Зноб-Новгородская, Краснопольская, Великописаревская, Белопольская, Шалыгинская, Юнаковская общины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что россияне атаковали из минометов и артиллерии Эсманскую, Хотинскую, Новослободскую, Краснопольскую, Белопольскую, Великописаревскую и Юнаковскую общины.

Также по Хотинской общине россияне также совершили авиаудары с самолетов, вертолетов и запустили неуправляемую авиационную ракету.

Кроме минометных и авиационных обстрелов, террористы сбросили 7 мин на Зноб-Новгородскую и 6 на Шалининскую общину.

По данным от ОВА в Новослободской общине в результате вражеского минометного обстрела повреждена вышка мобильной связи.