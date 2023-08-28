Армия РФ 22 раза обстреляла приграничье Сумщины: били из артиллерии, минометов и сбрасывали мины
Российские военные в течение воскресенья, 27 августа, совершили 22 атаки по приграничным населенным пунктам Сумской области. В результате повреждено частное домохозяйство
Об этом сообщает Сумская ОВА.
Отмечается, что в течение дня террористы произвели 22 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Обстрелы потерпели Хотинская, Белопольская, Эсманская, Шалыгинская, Середино-Будская, Дружбовская, Великописаревская, Путивльская общины.
- Хотинская община: враг бил из артиллерии и АГС;
- Средино-Будская община: россияне обстреляли из АГС, совершили минометный и авиационный обстрел с вертолета неуправляемыми авиационными ракетами. В результате авиаудара повреждено частное домохозяйство;
- Дружбовская община: зафиксирован минометный обстрел;
- Эсманская община: оккупанты сбросили 22 мины на территорию общины;
- Белопольская община: террористы совершили авиационный обстрел с вертолета неуправляемыми авиационными ракетами. Также зафиксирован обстрел из минометов;
- Шалыгинская община: были обстрелы из РСЗО, артиллерии и СПГ;
- Великописаревское общество: совершен обстрел из АГС;
- Путивльская община: 8 мин сбросил враг на территорию общины.
В результате атак люди не пострадали.
- В течение 26 августа россияне совершили 28 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области из минометов, артиллерии, гранатометов.
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