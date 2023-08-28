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Армия РФ 22 раза обстреляла приграничье Сумщины: били из артиллерии, минометов и сбрасывали мины

28 августа, 2023 понедельник
00:55
Война с Россией

Российские военные в течение воскресенья, 27 августа, совершили 22 атаки по приграничным населенным пунктам Сумской области. В результате повреждено частное домохозяйство

Об этом сообщает Сумская ОВА.

Отмечается, что в течение дня террористы произвели 22 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Обстрелы потерпели Хотинская, Белопольская, Эсманская, Шалыгинская, Середино-Будская, Дружбовская, Великописаревская, Путивльская общины.

  • Хотинская община: враг бил из артиллерии и АГС;
  • Средино-Будская община: россияне обстреляли из АГС, совершили минометный и авиационный обстрел с вертолета неуправляемыми авиационными ракетами. В результате авиаудара повреждено частное домохозяйство;
  • Дружбовская община: зафиксирован минометный обстрел;
  • Эсманская община: оккупанты сбросили 22 мины на территорию общины;
  • Белопольская община: террористы совершили авиационный обстрел с вертолета неуправляемыми авиационными ракетами. Также зафиксирован обстрел из минометов;
  • Шалыгинская община: были обстрелы из РСЗО, артиллерии и СПГ;
  • Великописаревское общество: совершен обстрел из АГС;
  • Путивльская община: 8 мин сбросил враг на территорию общины.

В результате атак люди не пострадали.

  • В течение 26 августа россияне совершили 28 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области из минометов, артиллерии, гранатометов.
Украина
Сумщина
окупанти
ракетний удар
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