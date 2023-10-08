Армия обороны Израиля наносит ответные удары по Ливану

Об этом сообщили в телеграме ЦАХАЛа.

Силы обороны Израиля заявили, что с утра ударили по Ливану артиллерией. Отмечается, что этому предшествовали минометные обстрелы со стороны Ливана.

"Армия обороны Израиля приняла подготовительные меры к такого рода возможностям и продолжит действовать во всех регионах и в любое время, чтобы обеспечить безопасность израильских гражданских людей", - говорится в сообщении.

Впоследствии, по словам ЦАХАЛ, их БПЛА нанес удар по инфраструктуре террористов "Хезболлы" в районе горы Хар-Дов на израильско-ливанской границе.

Приблизительно в 09:08 истребители ЦАХАЛ попали по комплексу, принадлежащему главе разведывательного отдела террористической организации ХАМАС.

"ЦАХАЛ продолжает наносить удары по объектам террористов в секторе Газа", - подчеркнули в силах обороны Израиля.

События в Израиле: что известно

Утром субботы, 7 октября 2023 года, палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме.

Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о мобилизации резервистов и начале контртеррористической операции "Железные мечи". Впервые за 50 лет решением правительства в стране введен режим военного положения .

Для ударов по командным пунктам палестинцев ЦАХАЛ активно привлекал авиацию. Также начата зачистка оккупированных ХАМАСом общин.

Кроме того, велика угроза, что с севера по Израилю может ударить шиитская "Хезболла", ведь ее главный партнер и поставщик Исламская Республика Иран (ИРИ) призвала джихадистов "освободить Иерусалим".

В то же время глава правительства Израиля Беньямин Нетаньяху объявил об успешном завершении первого этапа войны с Палестиной и объяснил, какими будут дальнейшие действия армии.

Утром 8 октября Саудовский телевизионный канал Al Arabiya обнародовал потери как палестинцев, так и израильтян в течение первых суток возобновившегося военного конфликта. По данным канала, Израиль потерял 300 человек убитыми и не менее 1600 ранеными. Число жертв со стороны населенного палестинцами сектора Газа составляет 232 убитых и 1 627 раненых.

Еспресо.TV в режиме реального времени следит за событиями: детали в текстовой трансляции .