Армия обороны Израиля наносит ответные удары по Ливану
Утром воскресенья, 8 октября, израильские войска заявили, что Ливан нанес удары по их территории, поэтому Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала в ответ. В частности, израильская авиация нанесла удар по комплексу, принадлежащему главе разведки движения ХАМАС
Об этом сообщили в телеграме ЦАХАЛа.
Силы обороны Израиля заявили, что с утра ударили по Ливану артиллерией. Отмечается, что этому предшествовали минометные обстрелы со стороны Ливана.
"Армия обороны Израиля приняла подготовительные меры к такого рода возможностям и продолжит действовать во всех регионах и в любое время, чтобы обеспечить безопасность израильских гражданских людей", - говорится в сообщении.
Впоследствии, по словам ЦАХАЛ, их БПЛА нанес удар по инфраструктуре террористов "Хезболлы" в районе горы Хар-Дов на израильско-ливанской границе.
Приблизительно в 09:08 истребители ЦАХАЛ попали по комплексу, принадлежащему главе разведывательного отдела террористической организации ХАМАС.
"ЦАХАЛ продолжает наносить удары по объектам террористов в секторе Газа", - подчеркнули в силах обороны Израиля.
События в Израиле: что известно
Утром субботы, 7 октября 2023 года, палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме.
Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.
В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о мобилизации резервистов и начале контртеррористической операции "Железные мечи". Впервые за 50 лет решением правительства в стране введен режим военного положения .
Для ударов по командным пунктам палестинцев ЦАХАЛ активно привлекал авиацию. Также начата зачистка оккупированных ХАМАСом общин.
Кроме того, велика угроза, что с севера по Израилю может ударить шиитская "Хезболла", ведь ее главный партнер и поставщик Исламская Республика Иран (ИРИ) призвала джихадистов "освободить Иерусалим".
В то же время глава правительства Израиля Беньямин Нетаньяху объявил об успешном завершении первого этапа войны с Палестиной и объяснил, какими будут дальнейшие действия армии.
Утром 8 октября Саудовский телевизионный канал Al Arabiya обнародовал потери как палестинцев, так и израильтян в течение первых суток возобновившегося военного конфликта. По данным канала, Израиль потерял 300 человек убитыми и не менее 1600 ранеными. Число жертв со стороны населенного палестинцами сектора Газа составляет 232 убитых и 1 627 раненых.
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