Армия площадь против армии колхозной
Война — это противоборство двух систем, и в первую очередь борьба государственных и общественных устройств.
Армия — это всегда отражение социального строя.
Украинское общество и государство организованы как большой Майдан. Украинцы имеют преимущество в мотивации свободных людей, защищающих свою свободу, в импровизации, инициативе. Но нам не хватает системности, организованности, стратегического планирования. Нам нужен порядок и логика, понятные всем, выполняемым всеми. Ибо война — это сложная мозаика, чтобы победить очень много факторов и вещей нужно контролировать и использовать в конкретной точке и в конкретное время. Нужна системная планировка, потому что мы быстро учимся, но очень медленно и неравномерно внедряем понятные вещи.
Украинское общество и государство организованы как большой Майдан. Украинцы имеют преимущество в мотивации свободных людей, защищающих свою свободу, в импровизации, инициативе.
Россия со своим колхозным устройством, отсутствием свободы слова, ущемлением индивидуальности, отрицанием гражданских прав, имеет централизованное государственное управление. И Россия пытается добиться преимущества по пути своего устройства. Они силой и за деньги загоняют на фронт как можно больше людей и навязывают нам размен. Россия провела мобилизацию и создала преимущество в численности на фронте. Теперь они учатся в украинской армии и пытаются копировать решения, давшие нам преимущество в войне. Централизация позволяет врагу быстро масштабировать принятые решения.
Россия со своим колхозным устройством, отсутствием свободы слова, ущемлением индивидуальности, отрицанием гражданских прав, имеет централизованное государственное управление
Чтобы разгромить врага в такой войне, нужно вводить преимущество в качестве, а не в численности.
Чтобы линию фронта определяли ряды сенсоров, дронов, машинное видение, а не отметки спшек.
Чтобы каждый солдат имел максимально возможный уровень ситуационной осведомленности на своем участке фронта, и была постоянная связь.
Чтобы на фронт приходили только люди с базовой подготовкой и чтобы подготовка не прекращалась даже на фронте.
Чтобы каждая часть продвигала лучших бойцов в сержанты и офицеры, предоставляла подготовку для постоянного создания командных кадров.
Война — это противоборство двух систем, и в первую очередь борьба государственных и общественных устройств.
Чтобы операция начиналась с единого командного центра, видящего обстоятельства, имеет связь и взаимодействие со всеми силами, чтобы избегать хаоса.
Чтобы обеспечение и вооружение были результатом оборонного планирования, а не постоянных шатаний и пустых прессрелизов.
Чтобы была создана доктрина, какую именно армию мы сейчас строим и какие приоритеты нужно реализовать, учитывая имеющиеся ресурсы.
Есть много таких "чтобы"...
Война — это противоборство двух систем, и в первую очередь борьба государственных и общественных устройств. Майдан выигрывает быстрее и с малейшими потерями, если сможет использовать наши сильные качества. Порядок и планирование усилит нас без дополнительных ресурсов.
Об авторе: Юрий Бутусов, журналист, воин ВСУ.
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