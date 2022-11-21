Армия — это всегда отражение социального строя.

Украинское общество и государство организованы как большой Майдан. Украинцы имеют преимущество в мотивации свободных людей, защищающих свою свободу, в импровизации, инициативе. Но нам не хватает системности, организованности, стратегического планирования. Нам нужен порядок и логика, понятные всем, выполняемым всеми. Ибо война — это сложная мозаика, чтобы победить очень много факторов и вещей нужно контролировать и использовать в конкретной точке и в конкретное время. Нужна системная планировка, потому что мы быстро учимся, но очень медленно и неравномерно внедряем понятные вещи.

Украинское общество и государство организованы как большой Майдан. Украинцы имеют преимущество в мотивации свободных людей, защищающих свою свободу, в импровизации, инициативе.

Россия со своим колхозным устройством, отсутствием свободы слова, ущемлением индивидуальности, отрицанием гражданских прав, имеет централизованное государственное управление. И Россия пытается добиться преимущества по пути своего устройства. Они силой и за деньги загоняют на фронт как можно больше людей и навязывают нам размен. Россия провела мобилизацию и создала преимущество в численности на фронте. Теперь они учатся в украинской армии и пытаются копировать решения, давшие нам преимущество в войне. Централизация позволяет врагу быстро масштабировать принятые решения.

Россия со своим колхозным устройством, отсутствием свободы слова, ущемлением индивидуальности, отрицанием гражданских прав, имеет централизованное государственное управление

Чтобы разгромить врага в такой войне, нужно вводить преимущество в качестве, а не в численности.

Чтобы линию фронта определяли ряды сенсоров, дронов, машинное видение, а не отметки спшек.

Чтобы каждый солдат имел максимально возможный уровень ситуационной осведомленности на своем участке фронта, и была постоянная связь.

Чтобы на фронт приходили только люди с базовой подготовкой и чтобы подготовка не прекращалась даже на фронте.

Чтобы каждая часть продвигала лучших бойцов в сержанты и офицеры, предоставляла подготовку для постоянного создания командных кадров.

Война — это противоборство двух систем, и в первую очередь борьба государственных и общественных устройств.

Чтобы операция начиналась с единого командного центра, видящего обстоятельства, имеет связь и взаимодействие со всеми силами, чтобы избегать хаоса.

Чтобы обеспечение и вооружение были результатом оборонного планирования, а не постоянных шатаний и пустых прессрелизов.

Чтобы была создана доктрина, какую именно армию мы сейчас строим и какие приоритеты нужно реализовать, учитывая имеющиеся ресурсы.

Есть много таких "чтобы"...

Война — это противоборство двух систем, и в первую очередь борьба государственных и общественных устройств. Майдан выигрывает быстрее и с малейшими потерями, если сможет использовать наши сильные качества. Порядок и планирование усилит нас без дополнительных ресурсов.

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Об авторе: Юрий Бутусов, журналист, воин ВСУ.

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