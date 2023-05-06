Армия Косово получила на вооружение пять беспилотников Bayraktar
В Косово из Турции прибыли пять беспилотных летательных аппаратов Bayraktar. Теперь их передадут на вооружение армии частично признанного государства
Об этом информирует Klan Kosova.
Отмечают, что беспилотники прибыли в Косово спустя почти семь месяцев после того, как министр обороны Арменд Мехадж подписал соглашение с компанией Bayraktar. Мощность полученных дронов превышает потребности Косово в вооружении. Также сообщают, что вместе с ними в частично признанное государство прибыли сопутствующие системы управления.
Косово заинтересовалось беспилотниками Bayraktar в начале 2022 года, после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Уже в конце года минобороны Косово заключило контракт с компанией-производителем.
Также отмечают, что беспилотники прибыли в Косово за несколько дней до начала международных учений Defender Europe 23. Во время них Косово во второй раз будет принимать у себя страны-участницы и будет участвовать в учениях под руководством США.
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