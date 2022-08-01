Об этом сообщает Reuters.

По словам представителя министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзяня, Пекин бедет считать визит Нэнси Пелоси на Тайвань грубым вмешательством во внутренние дела Китая, что приведет к очень серьезным событиям и последствиям.

"Мы хотели бы еще раз сказать Соединенным Штатам, что Китай стоит рядом, китайская народно-освободительная армия никогда не будет сидеть сложа руки, и Пекин примет решительные ответы и контрмеры, чтобы защитить свой суверенитет и территориальную целостность", - сказал Чжао Лицзянь.

Отвечая на вопрос, какие именно меры может принять китайская армия, он сказал: "Если Пелоси решится приехать, то давайте подождем и увидим".

Нэнси Пелоси совершает турне, во время которого посетит Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию. Ожидалось, что спикер посетит и Тайвань, однако официального подтверждения визита пока нет.

31 июля Нэнси Пелоси начала турне по странам Азии, в рамках которого анонсировала визиты в ряд стран, среди которых не оказалось Тайваня.

1 августа тайваньские СМИ сообщили, что визит Нэнси Пелоси в страну состоится 2 августа.

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