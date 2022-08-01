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Армия КНР не будет сидеть сложа руки: Пекин пригрозил США из-за возможного визита Пелоси на Тайвань

1 августа, 2022 понедельник
15:23
Мир

МИД Китая заявил, что возможный визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань будет иметь серьезные последствия

Об этом сообщает Reuters.

По словам представителя министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзяня, Пекин бедет считать визит Нэнси Пелоси на Тайвань грубым вмешательством во внутренние дела Китая, что приведет к очень серьезным событиям и последствиям.

"Мы хотели бы еще раз сказать Соединенным Штатам, что Китай стоит рядом, китайская народно-освободительная армия никогда не будет сидеть сложа руки, и Пекин примет решительные ответы и контрмеры, чтобы защитить свой суверенитет и территориальную целостность", - сказал Чжао Лицзянь.

Отвечая на вопрос, какие именно меры может принять китайская армия, он сказал: "Если Пелоси решится приехать, то давайте подождем и увидим".

Нэнси Пелоси совершает турне, во время которого посетит Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию. Ожидалось, что спикер посетит и Тайвань, однако официального подтверждения визита пока нет.

  • 31 июля Нэнси Пелоси начала турне по странам Азии, в рамках которого анонсировала визиты в ряд стран, среди которых не оказалось Тайваня.
  • 1 августа тайваньские СМИ сообщили, что визит Нэнси Пелоси в страну состоится 2 августа.

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Китай
Япония
Южная Корея
Малайзия
США
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