Армия Китая стала более агрессивной и более опасной, - генерал США Милли
Китайские вооруженные силы стали более агрессивными и опасными в течение последних пяти лет
Об этом заявил генерал Марк Милли – глава Комитета начальников штабов США, пишет Associated Press.
Отмечается, что администрация президента США Джо Байден рассматривает Индийско-Тихоокеанский регион как один из главных геостратегических приоритетов. В Белом доме говорят, что Китай хочет превратить эту территорию в зону своего влияния, и чтобы предотвратить это, остается мало времени.
Милли заметил, что китайские военные совершают все большее количество "опасных перехватов" в отношении военных самолетов США. и других союзников: Канады, Австралии, Японии.
"Китайских военных как в воздухе, так и на море стало больше, и они заметно более агрессивны в этом конкретном регионе", - подчеркнул он.
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