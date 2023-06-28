"Армия и народ были с Путиным во время мятежа": Песков запустил новый нарратив роспропаганды

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

"Армия и народ были с Путиным в момент попытки вооруженного мятежа", - заявил спикер президента РФ Владимира Путина.

В ЦПД отмечают, что слова Дмитрия Пескова являются манипуляцией, как и слова, что мятеж остановили военные РФ.

"Цель таких заявлений - показать населению, что у их лидера все под контролем, а режим способен решать сложные вопросы. Также подобные нарративы продвигаются для укрепления власти президента РФ и его диктаторского режима", - пишет Центр.