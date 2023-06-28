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"Армия и народ были с Путиным во время мятежа": Песков запустил новый нарратив роспропаганды

28 июня, 2023 среда
16:53
Мир Песков и Путин

В среду, 28 июня, представитель президента РФ Дмитрий Песков распространил новый нарратив российской пропаганды

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

"Армия и народ были с Путиным в момент попытки вооруженного мятежа", - заявил спикер президента РФ Владимира Путина.

В ЦПД отмечают, что слова Дмитрия Пескова являются манипуляцией, как и слова, что мятеж остановили военные РФ.

"Цель таких заявлений - показать населению, что у их лидера все под контролем, а режим способен решать сложные вопросы. Также подобные нарративы продвигаются для укрепления власти президента РФ и его диктаторского режима", - пишет Центр.

  • Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков , которые российский враг продуцировал 27 июня.
Общество
Россия
Владимир Путин
Дмитрий Песков
Война с Россией
пропаганда
Мятеж Вагнера
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