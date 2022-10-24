Армия дронов: ВСУ получат 11 комплексов беспилотников PUMA-LE благодаря донатам
Вооруженным силам Украины закупят 11 мощных комплексов дронов PUMA-LE на деньги, которые собирали благодаря инициативе UNITED24
Об этом сообщает министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
11 комплексов беспилотников PUMA-LE для ВСУ будут стоить более 540 млн грн.
"Дроны оснащены обычной и тепловизионной камерой с 6-кратным зумом. Это позволяет обнаруживать противника днем, ночью и в любую погоду", - подчеркнул Федоров.
Сообщается, что благодаря антеннам дроны преодолевают расстояние до 60 км, что поможет воинам пробираться в тыл российских оккупантов. Беспилотники могут находиться в полете около 6 часов и подниматься в атмосферу до 3 км, что делает их незаметными для неприятеля.
"PUMA-LE на вооружении в 18 странах мира: США, Великобритания, Германия, Франция и т.д. Теперь пополняем такими "птичками" и наш фронт", - добавил Федоров.
- Напомним, платформа UNITED24 начала сотрудничать с официальным импортером BMW в Украине.
- 18 октября произошло очередное расширение платформы United24, к которой присоединился известный боксер Александр Усик.
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