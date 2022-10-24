Об этом сообщает министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

11 комплексов беспилотников PUMA-LE для ВСУ будут стоить более 540 млн грн.

"Дроны оснащены обычной и тепловизионной камерой с 6-кратным зумом. Это позволяет обнаруживать противника днем, ночью и в любую погоду", - подчеркнул Федоров.

Сообщается, что благодаря антеннам дроны преодолевают расстояние до 60 км, что поможет воинам пробираться в тыл российских оккупантов. Беспилотники могут находиться в полете около 6 часов и подниматься в атмосферу до 3 км, что делает их незаметными для неприятеля.

"PUMA-LE на вооружении в 18 странах мира: США, Великобритания, Германия, Франция и т.д. Теперь пополняем такими "птичками" и наш фронт", - добавил Федоров.

Напомним, платформа UNITED24 начала сотрудничать с официальным импортером BMW в Украине.

18 октября произошло очередное расширение платформы United24, к которой присоединился известный боксер Александр Усик.

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