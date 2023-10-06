"Армия дронов": военные получили почти 2 тыс. беспилотников с ИИ
Проект "Армия дронов" отправил на фронт около двух тысяч беспилотников Autel EVO MAX 4T: они оборудованы искусственным интеллектом
Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Дроны помогут украинским защитникам безопасно проводить разведку, корректировать артиллерию и находить даже хорошо замаскированные объекты россиян. Это стало возможным благодаря искусственному интеллекту, способному автоматически определять различные типы целей, отслеживать их на высоте и передавать данные.
"Еженедельно передаем масштабные партии беспилотников на фронт, а ударные роты БПЛА Армии дронов продолжают ставить новые рекорды. Только на прошлой неделе воины поразили 220 единиц российской техники. Спасибо военным за службу и эффективное использование технологий. Работаем дальше", - добавил Федоров.
- Ранее проект "Армия дронов" отправил на фронт более тысячи беспилотников. Кроме того, военные впервые получили 30 роботизированных систем украинского производства.
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