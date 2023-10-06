"Армия дронов": военные получили почти 2 тыс. беспилотников с ИИ

Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Дроны помогут украинским защитникам безопасно проводить разведку, корректировать артиллерию и находить даже хорошо замаскированные объекты россиян. Это стало возможным благодаря искусственному интеллекту, способному автоматически определять различные типы целей, отслеживать их на высоте и передавать данные.

"Еженедельно передаем масштабные партии беспилотников на фронт, а ударные роты БПЛА Армии дронов продолжают ставить новые рекорды. Только на прошлой неделе воины поразили 220 единиц российской техники. Спасибо военным за службу и эффективное использование технологий. Работаем дальше", - добавил Федоров.