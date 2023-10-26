Армия дронов: военные получили 206 украинских ударных беспилотников

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации и министр Михаил Федоров.

Беспилотники полностью разработаны и изготовлены в Украине компанией Gurzuf Defence.

"Точные, тяжелые, мощные. Они могут доставить до 30 кг бомбовой нагрузки на расстояние до 15 км. Убийственная сила для вражеской пехоты, командных пунктов и легкобронированной техники", - говорится в сообщении.

Указано, что дроны имеют устойчивую к радиоэлектронным средствам борьбы систему GPS-навигации, поэтому они способны автоматически возвращаться на базу.