Армия дронов: военные получили 206 украинских ударных беспилотников
Защитники Украины в рамках проекта "Армия дронов" получили 206 ударных беспилотников украинского производства Heavy Shot: после поражения врагов они автоматически возвращаются на базу
Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации и министр Михаил Федоров.
Беспилотники полностью разработаны и изготовлены в Украине компанией Gurzuf Defence.
"Точные, тяжелые, мощные. Они могут доставить до 30 кг бомбовой нагрузки на расстояние до 15 км. Убийственная сила для вражеской пехоты, командных пунктов и легкобронированной техники", - говорится в сообщении.
Указано, что дроны имеют устойчивую к радиоэлектронным средствам борьбы систему GPS-навигации, поэтому они способны автоматически возвращаться на базу.
- Ранее проект "Армия дронов" отправил на фронт 840 беспилотников украинского производства, приобретенных за счет госбюджета.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.31 Покупка 37.31Продажа 38
- EUR Покупка 39.47Продажа 40.51
- Актуальное
- Важное