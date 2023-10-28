Армия дронов: военные на Донецком направлении получили более 1,5 тыс. украинских беспилотников
Проект "Армия дронов" отправил украинским защитникам более полутора тысяч FPV-дронов Shrike: их разработал украинский стартап
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
Министр рассказал, что дроны Shrike разрабатывает украинский defense-tech стартап. По его словам, один дрон стоит "лишь несколько сотен долларов".
Фото: t.me/zedigital/3789
"Беспилотники закуплены за счет государственной программы Армия дронов. Коптеры помогут нашим воинам держать оборону и эффективно поражать позиции и технику россиян", - подчеркнул Федоров.
- Ранее защитники Украины в рамках проекта "Армия дронов" получили 206 ударных беспилотников украинского производства Heavy Shot. После поражения врагов, они автоматически возвращаются на базу.
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