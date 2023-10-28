Армия дронов: военные на Донецком направлении получили более 1,5 тыс. украинских беспилотников

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

Министр рассказал, что дроны Shrike разрабатывает украинский defense-tech стартап. По его словам, один дрон стоит "лишь несколько сотен долларов".

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"Беспилотники закуплены за счет государственной программы Армия дронов. Коптеры помогут нашим воинам держать оборону и эффективно поражать позиции и технику россиян", - подчеркнул Федоров.