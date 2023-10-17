Армия дронов: украинские военные получили еще 840 беспилотников
В рамках проекта "Армия дронов" украинские военные получили еще 840 беспилотников украинского производства, приобретенных за счет госбюджета
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
Указано, что украинские военные получили:
- 500 разведывательных дронов DJI Mavic 3Е, которые могут передавать информацию о позициях врага;
- 300 ударных FPV-дронов Phoenix 03 Heavy UCAV благодаря которым военные могут поражать пункты наблюдения, блиндажи и бронетехнику врага в любое время суток;
- 40 ударных дронов Vampire, которые могут работать с нагрузкой до 15 кг и в темноте.
"Каждая партия дронов - сохраненная жизнь воинов и шаг к уничтожению оккупанта. Верим, что скоро увидим смертоносные результаты работы этих беспилотников в отчетах ударных рот. Обеспечиваем Силы обороны дронами - приближаем победу", - подчеркнули в Минцифри.
- Ранее проект "Армия дронов" отправил на фронт почти две тысячи беспилотников Autel EVO MAX 4T, оборудованных искусственным интеллектом.
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