Армия дронов: украинские военные получили еще 840 беспилотников

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Указано, что украинские военные получили:

500 разведывательных дронов DJI Mavic 3Е, которые могут передавать информацию о позициях врага;

300 ударных FPV-дронов Phoenix 03 Heavy UCAV благодаря которым военные могут поражать пункты наблюдения, блиндажи и бронетехнику врага в любое время суток;

40 ударных дронов Vampire, которые могут работать с нагрузкой до 15 кг и в темноте.

"Каждая партия дронов - сохраненная жизнь воинов и шаг к уничтожению оккупанта. Верим, что скоро увидим смертоносные результаты работы этих беспилотников в отчетах ударных рот. Обеспечиваем Силы обороны дронами - приближаем победу", - подчеркнули в Минцифри.