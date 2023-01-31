"Армия дронов": разведчикам передали еще 12 украинских беспилотников
Украинским разведчикам передали в Донецкую область еще 12 беспилотных летательных аппаратов SKIF и STEN-2 из "Армии дронов"
Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины .
"Пока Россия выпрашивает у соседа-террориста иранские дроны, наши производители работают в турборежиме, чтобы обеспечить армию качественными и эффективными беспилотниками", – пишет Минцифра.
В рамках проекта "Армия дронов" Главному управлению разведки передали 12 дронов украинского производства, в том числе семь БПЛА SKIF и пять STEN-2.
Сообщается, что беспилотники SKIF эффективно помогают разведывать территорию, а STEN-2 – атакуют противника с неба.
Для "Армии дронов" на фронт закупили еще 1056 украинских беспилотников.
"Продолжаем сотрудничество с украинскими производителями БПЛА, чтобы оперативно снабжать бойцов необходимыми дронами", - добавляют в ведомстве.
"Армия дронов" – это комплексная программа платформы UNITED24, Минцифры, Генштаба ВСУ и Госспецсвязи.
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- По состоянию на 31 декабря 2022 года в рамках проекта "Армия дронов" было приобретено 1577 беспилотников, 928 уже на фронте.
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