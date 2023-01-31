Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией "Армия дронов": разведчикам передали еще 12 украинских беспилотников

"Армия дронов": разведчикам передали еще 12 украинских беспилотников

31 января, 2023 вторник
17:53
война с Россией

Украинским разведчикам передали в Донецкую область еще 12 беспилотных летательных аппаратов SKIF и STEN-2 из "Армии дронов"

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины .

"Пока Россия выпрашивает у соседа-террориста иранские дроны, наши производители работают в турборежиме, чтобы обеспечить армию качественными и эффективными беспилотниками", – пишет Минцифра.

В рамках проекта "Армия дронов" Главному управлению разведки передали 12 дронов украинского производства, в том числе семь БПЛА SKIF и пять STEN-2.

Сообщается, что беспилотники SKIF эффективно помогают разведывать территорию, а STEN-2 – атакуют противника с неба.

Для "Армии дронов" на фронт закупили еще 1056 украинских беспилотников.

"Продолжаем сотрудничество с украинскими производителями БПЛА, чтобы оперативно снабжать бойцов необходимыми дронами", - добавляют в ведомстве.

"Армия дронов" – это комплексная программа платформы UNITED24, Минцифры, Генштаба ВСУ и Госспецсвязи.

Сделайте донат на БПЛА для украинских защитников.

  • По состоянию на 31 декабря 2022 года в рамках проекта "Армия дронов" было приобретено 1577 беспилотников, 928 уже на фронте.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо ! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

военные силы Украины
ГУР
Читайте также:
Дмитро Пєсков
30 января, 2023 понедельник
В Кремле отреагировали на слова Джонсона об угрозах ракетным ударом от Путина
30 января, 2023 понедельник
В Польше назвали условие передачи Украине истребителей F-16
путін
29 января, 2023 воскресенье
На фоне поражения в Украине Путину нужна победная война, это может быть Грузия или Армения, – грузинский эксперт
Киев
+1°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.82
    Покупка 39.82
    Продажа 40.53
  • EUR
    Покупка 42.58
    Продажа 43.54
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
31 января
18:40
В МИД вызвали венгерского посла из-за антиукраинской риторики Орбана
18:39
Шмыгаль рассказал об ожиданиях от саммита Украина - ЕС в Киеве
18:33
С теплом в сердце и верой в защитников
18:20
В общей сложности 30: Франция передаст Украине дополнительные 12 САУ Caesar
18:09
OPINION
Коррупция вечна. Почему злоупотребления в закупках продовольствия для ВСУ были, есть и будут
17:54
Полиция Финляндии предотвратила сжигание Корана на акции в Хельсинки
17:42
Латвия
Латвия продлила чрезвычайную ситуацию на границе с Беларусью до 10 мая
17:41
Телескоп "Хаббл" показал далекое голубое скопление звезд
17:28
Союз журналистов России исключат из Международной федерации журналистов
17:27
Великобритания планирует изучить опыт Канады в конфискации российских активов
17:22
Молодую пару в Иране приговорили к 10 годам тюрьмы за видео танца у башни свободы
17:09
Обновлено
Ограничение входа на OnlyFans для пользователей в РФ оказалось технической ошибкой
17:07
"Сколько будете игнорировать опасность?": мэр Бахмута снова призвал жителей эвакуироваться
17:04
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
16:57
Суд признал необоснованным подозрение Коболеву по делу о премировании
16:48
Эксклюзив
РФ с февраля в Украине потеряла около четверти своих самолетов, - эксперт Defense Express Рябых
16:45
Обновлено
Россияне обстреляли Бахмут, среди погибших – 12-летний мальчик
16:38
ЕС должен найти аргументы, чтобы Венгрия присоединилась к десятому пакету санкций, - Кулеба
16:37
Эксклюзив
Украине нужно продолжать мобилизационные движения, чтобы люди с фронта могли привести себя в порядок, - военный аналитик Гетьман
16:26
Украинское приложение BetterMe получило престижную международную награду
16:26
Состояние здоровья незаконно осужденного РФ Джемиля Гафарова ухудшилось из-за неполученной в СИЗО медпомощи
16:16
ВСУ получат до 140 современных танков от коалиции партнеров в первой волне, - Кулеба
16:06
OPINION
Что делать с "Героями Украины" вроде Юрия Бойко
16:03
Обновлено
Теракт в мечети Пакистана: количество погибших возросло до 100
16:02
СБУ задержала агента РФ, который мобилизовался в ВСУ и сливал врагу позиции в Донецкой области
15:47
Шмыгаль оценил восстановление Украины минимум в $600–750 млрд
15:34
Россиянам не удалось перекрыть трассу, по которой идет обеспечение ВСУ в Бахмуте, – Череватый
15:20
Эксклюзив
Самая сложная ситуация – возле Кременной, – глава Северодонецкой РА
15:13
В Британии заявили, что сейчас непрактично передавать Украине истребители
15:10
Оккупанты в Крыму учат детей пользоваться оружием, а улицы называют в честь "героев спецоперации"
14:55
Бразилия отказалась передать Украине снаряды для Gepard, о которых просил Шольц
14:46
Лавров заявил, что получил от главы МИД Египта послание Блинкена по Украине
14:39
Гитанас Науседа
"Красные линии нужно пересечь": президент Литвы призвал предоставить Украине истребители "без промедлений"
14:39
В Броварах во время заседания исполкома присутствующим мужчинам и мэру вручили повестки
14:27
Эксклюзив
Накопление оружия с обеих сторон может остановить фронт на время, - полковник СБУ Костенко
14:16
Эксклюзив
Украинцам следует осознать, что эта война надолго, - военный психолог Козинчук
14:13
Военным меняют суммы выплат дополнительного вознаграждения: размер премии будет зависеть от районов пребывания
14:12
Мевлют Чавушоглу
Турция не ратифицирует протокол о членстве Швеции в НАТО, - Чавушоглу
14:08
Обновлено
Human Rights Watch обвинила ВСУ в использовании в Изюме запрещенных "мин-лепестков". В Украине отреагировали
14:07
OPINION
Виталий Шабунин
Резников поручил подписи под вооруженными контрактами коллаборанту Лиеву
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV