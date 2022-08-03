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"Армия дронов": первые 4 беспилотника Fly Eye отправляются на передовую

3 августа, 2022 среда
11:53
война с Россией

В рамках проекта "Армия дронов" для украинских воинов закупили 20 беспилотников-разведчиков Fly Eye, четыре из них уже отправляются на передовую

Об этом информирует в телеграме Министерство цифровой трансформации Украины .

3 августа первый комплекс управления и четыре беспилотника Fly Eye отправятся на передовую для Вооруженных сил Украины.

"Всего на Армию дронов собрали более 751 млн гривен через платформу UNITED24. На первые 260 млн из этой суммы заключили контракты на закупку двух станций управления и 20 беспилотников Fly Eye, 78 мультикоптеров Matrice, а также двух наземных систем для 20 ударных дронов-камикадзе Warmate", – говорится в сообщении.

К концу лета в Минцифры планируют закупить 200 дронов-разведчиков.

Кроме того, идут переговоры с украинскими производителями БПЛА "Скиф", "Скайтон" и "Укрджет", которые также смогут закупать для Армии дронов.

Украинцев просят продолжать помогать нашим защитникам финансово: "Продолжайте донатить. Вместе создаем украинскую армию одной из самых технологичных в мире и приближаем страну к победе".

  • Первая партия беспилотных летательных аппаратов от "Армии дронов" уже работает на фронте.
  • Для Вооруженных сил Украины приобретут дроны с технологией искусственного интеллекта на сумму 260,5 млн грн.
  • Через платформу UNITED24 собрали более 510 млн грн. на дроны для Вооруженных сил Украины.

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