"Армия дронов" передала 179 беспилотников для ВСУ на Востоке и Юге Украины
"Армия дронов" отправила 179 беспилотников Matrice и Mavic для ВСУ на Востоке, Юге и в приграничные Северы Украины
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в телеграмме .
"Армия дронов и UNITED24 продолжают усиливать ВСУ - еще 179 беспилотников отправились на передовую. 146 Mavic 3 и 33 Matrice RTK 300 распределены по всей линии фронта. "Птички" отправились на Херсонское, Донецкое, Харьковское, Луганское, Запорожское направление Севера страны", - подчеркнул он.
Mavic 3 поможет военным оперативно выявлять технику, перемещение врага и корректировать артиллерию по российским позициям. Эти дроны снимают видео в формате 4К, что позволяет узнать местонахождение захватчиков и не попасть под их огонь.
Более мощные беспилотники Matrice RTK 300 передали на горячие точки, чтобы благодаря им находить наиболее замаскированные позиции россиян и работать по ним артиллерией. Украинские защитники оперативно получают информацию о расположении оккупантов и уничтожают их.
- 1 июля в Украине объявили о запуске проекта "Армия дронов", который будет предусматривать закупку и ремонт беспилотников для ВСУ и обучение пилотов.
- По состоянию на 7 июля первая партия беспилотников "Армии дронов" отправилась на фронт.
- 25 июля Михаил Федоров писал, что для Вооруженных сил Украины приобретут дроны с технологией искусственного интеллекта на сумму 260,5 млн грн.
- 4 октября сообщили, что за 3 месяца "Армия дронов" собрала средства почти на тысячу беспилотников для ВСУ.
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