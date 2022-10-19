Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в телеграмме .

"Армия дронов и UNITED24 продолжают усиливать ВСУ - еще 179 беспилотников отправились на передовую. 146 Mavic 3 и 33 Matrice RTK 300 распределены по всей линии фронта. "Птички" отправились на Херсонское, Донецкое, Харьковское, Луганское, Запорожское направление Севера страны", - подчеркнул он.

Mavic 3 поможет военным оперативно выявлять технику, перемещение врага и корректировать артиллерию по российским позициям. Эти дроны снимают видео в формате 4К, что позволяет узнать местонахождение захватчиков и не попасть под их огонь.

Более мощные беспилотники Matrice RTK 300 передали на горячие точки, чтобы благодаря им находить наиболее замаскированные позиции россиян и работать по ним артиллерией. Украинские защитники оперативно получают информацию о расположении оккупантов и уничтожают их.

1 июля в Украине объявили о запуске проекта "Армия дронов", который будет предусматривать закупку и ремонт беспилотников для ВСУ и обучение пилотов.

По состоянию на 7 июля первая партия беспилотников "Армии дронов" отправилась на фронт.

25 июля Михаил Федоров писал, что для Вооруженных сил Украины приобретут дроны с технологией искусственного интеллекта на сумму 260,5 млн грн.

4 октября сообщили, что за 3 месяца "Армия дронов" собрала средства почти на тысячу беспилотников для ВСУ.

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