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Армия дронов: на передовую отправят более тысячи БПЛА и роботизированные системы

31 августа, 2023 четверг
13:42
Война с Россией

Проект "Армия дронов" отправит на фронт более тысячи беспилотников. Кроме того, военные впервые получат 30 роботизированных систем украинского производства

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Отмечается, что украинские воины получат 900 FPV-дронов и более ста Mavic и Matrice, которые уже зарекомендовали себя "как эффективные и смертоносные".

Впервые на фронт отправят роботизированные системы украинского производства, а именно:

  • 25 автоматических турелей с дистанционным управлением "Сабля" - это платформа, на которую можно установить пулеметы, гранатометы или другое оружие и дистанционно поражать врага на расстоянии до 2 км. Турель оснащена видеокамерой и тепловизором, что позволяет управлять ею по укрытию или другому безопасному месту. С ее помощью, среди прочего, можно сбивать летящие невысоко БПЛА.
  • 5 наземных платформ "Рысь", которые могут перевозить вооружение без физического присутствия людей. Управление ими происходит посредством пульта управления.

"Создаем условия для развития технологий, которые сохраняют жизнь бойцов. Отправили на фронт от Армии дронов птицы и роботизированные системы. Наша задача - чтобы вместо людей в бой отправляли технику. Впервые наши воины, кроме дронов, получат автоматизированные турели украинского производства и роботизированные наземные платформы" ", – говорится в сообщении.

В Минцифре добавили, что работают над развитием других технологий в Украине.

  • Ранее проект "Армия дронов" отправил на фронт 270 ударных украинских беспилотников Vampire. Дроны видят в темноте с помощью тепловизора.

Украина
Технологии
военные силы Украины
безпілотник
Контрнаступление ЗСУ
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