Армия дронов: на передовую отправляют 270 украинских беспилотников Vampire

Об этом сообщают Минцифры.

"Это беспилотники украинского производства. Смертоносные и беспощадные. "Птички" помогут Силам обороны Украины уничтожать позиции противника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дроны видят в темноте с помощью тепловизора. Так что точно будут поражать склады техники, оборонные сооружения, личный состав даже ночью.

"Ожидайте результата работы Вампиров в отчетах ударных рот", - добавили в сообщении.