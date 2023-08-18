Армия дронов: на передовую отправляют 270 украинских беспилотников Vampire
Проект "Армия дронов" отправляет на фронт 270 ударных украинских беспилотников Vampire. Они помогут Силам обороны Украины уничтожать позиции противника
Об этом сообщают Минцифры.
"Это беспилотники украинского производства. Смертоносные и беспощадные. "Птички" помогут Силам обороны Украины уничтожать позиции противника", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дроны видят в темноте с помощью тепловизора. Так что точно будут поражать склады техники, оборонные сооружения, личный состав даже ночью.
"Ожидайте результата работы Вампиров в отчетах ударных рот", - добавили в сообщении.
- За почти год существования проекта "Армия дронов" с помощью фонда United24 удалось купить 3864 комплекса беспилотников.
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